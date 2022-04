Cristiano Ronaldo perde la testa e rompe il cellulare ad un giovane tifoso

Il Manchester United ha perso per 1-0 in casa dell'Everton e Cristiano Ronaldo ha perso la testa. Il fuoriclasse lusitano, infatti, all'uscita dal campo si è reso protagonista di un brutto gesto che sta facendo il giro del web. L'ex attaccante di Real Madrid e Juventus, infatti, ha distrutto il telefono di un giovane tifoso in preda ad un raptus di rabbia: il 37enne di Funchal si è poi scusato sui social per l'accaduto ma il brutto gesto, purtroppo per lui, resta.

La ricostruzione

Cristiano Ronaldo nervoso per l'andamento della partita e per l'infortunio rimediato sta per rientrare nel tunnel degli spogliatoi ma prima di farlo strappa di mano il telefonino di un tifoso quattordicenne, che lo stava riprendendo, e lo scaglia con forza a terra.

Ronaldo is so shameless pic.twitter.com/Zjup4rwULs — (@TotaIMunich) April 9, 2022

"Non è facile affrontare le emozioni in momenti difficili come quello che stiamo affrontando ma dobbiamo sempre essere rispettosi, pazienti e dare l'esempio a tutti i giovani che amano questo bel gioco. Vorrei scusarmi per il mio sfogo e, se possibile, vorrei invitare questo tifoso a guardare una partita all'Old Trafford in segno di fair-play e sportività", le scuse di Cristiano Ronaldo su Instagram.

C'è chi però non ha voluto accettare di fatto le scuse di Cristiano Ronaldo: la madre del ragazzino di 14 anni vittima di questo brutto gesto da parte di Cristiano Ronaldo. La donna ha rilasciato un'intervista al tabloid Liverpool Echo affermando come il portoghese gli abbia anche causato una ferita alla mano e un evidente stato di choc. Resta il brutto gesto da parte di un grande campione che nel passato si è sempre distinto per bei gesti nei confronti dei giovani tifosi che però ha avuto anche il coraggio di fare marcia indietro chiedendo prontamente scusa.