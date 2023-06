Cuore Souness. A 70 anni nuota nella Manica per beneficenza

Scozzesi, gente tosta. Qualcuno dice che il calcio l'hanno inventato gli inglesi, ma gli scozzesi hanno spiegato loro come giocarlo. Di certo uno di loro che ha dato tante lezioni agli inglesi, e continua a darle, è Graham Souness (foto), il 70enne ex centrocampista di Liverpool, Rangers e Sampdoria, che ha deciso di attraversare la Manica a nuoto per raccogliere fondi da devolvere in beneficenza a una ragazzina scozzese, Isla Grist, affetta da una malattia rarissima della pelle che la costringe a vivere quasi costantemente fasciata da bende dalla testa ai piedi. Un morbo detto anche pelle di farfalla, che costringe la giovane a subire medicazioni dolorose tre volte la settimana.

Souness ha fatto parte di una staffetta di sei persone, composta tra gli altri anche dal padre della ragazzina, che ha affrontato le 21 miglia nautiche (circa 39 chilometri) che dividono la Francia dalla Gran Bretagna in 12 ore e 17 minuti. E all'arrivo Graham, che ha alle spalle due pesanti interventi al cuore (il primo a 38 anni quando allenava il Liverpool e il secondo otto anni dopo), ha trattenuto a stento le lacrime, dopo aver descritto la 14enne Isla come «la persona più speciale che abbia mai incontrato». Isla ha potuto seguire l'impresa in tv dalle Highlands, dalla sua casa vicino a Inverness, mentre l'ex grande di Scozia (54 partite e 4 gol con la Tartan Army) si è sciolto in lacrime, spiegando che la storia di questa ragazza è «una costante fonte di ispirazione per me. Anche a settant'anni». E con tutto quello che Graham ha passato sotto i ferri dei cardiochirurghi.

Alla fine l'impresa di Souness ha permesso di lanciare una raccolta fondi che ha già sommato un milione di sterline. Il gol più bello della carriera di questo guerriero scozzese dal grande cuore. Nel 2008 The Sun lo mise al primo posto tra i giocatori più fallosi di tutti i tempi, oggi sarà entrato nella top ten dei più generosi.