Curva chiusa col Napoli. Un altro giudice fa arrabbiare la Signora

Il giudice sportivo ha chiuso per un turno la curva sud dello Stadium, perché «gravi manifestazioni di discriminazione razziale, percepite da tutti e tre i rappresentanti della Procura federale dislocati nelle varie parti dell'impianto, provenivano dalla maggioranza dei 5.034 occupanti il primo anello del settore denominato Tribuna Sud». Non solo 2 idioti, quindi, quelli ripresi dalle telecamere dello Stadium e già individuati grazie ai social e al riconoscimento facciale, ma una maggioranza di idioti causa la dura sanzione, contro cui la Juventus medita di appellarsi, appena riceverà la documentazione ufficiale sulla squalifica, che in questo momento chiude il primo anello della Tribuna Sud per la partita del 23 aprile contro il Napoli. A differenza di quanto infatti avvenuto altre volte ad altri club, da ultima la Lazio per esempio, in questo caso non è stata concessa la condizionale che sospende l'applicazione della pena e questa è una delle ragioni che indispettisce particolarmente la Juventus, visto che nel passato anche recente, cori molto più prolungati nell'arco temporale (martedì è cominciato tutto all'80') e che avevano coinvolto settori ben più ampi di becerume, non sono stati sanzionati con la stessa severità.

Uno dei 2 tifosi individuati è minorenne, un giovane idiota quindi, e la Juventus ha già fatto sapere che sarà bandito per 10 anni da tutti gli eventi riconducibili al club, anche quindi alle versioni Women, NextGen e giovanili. L'altro è maggiorenne, perciò un idiota adulto, e per lui il bando sarà a vita: gli resta solo la tv, se non ha ancora dato la disdetta.

Scontata la giornata di squalifica a Lukaku, 1 solo turno ad Handanovic e 3 a Cuadrado: il giudice non ha ritenuto di visionare le immagini tv e si è attenuto a ciò che stava scritto nei referti, in base ai quali ha rifilato anche 10mila euro di multa ai 2 protagonisti della rissa e addirittura 20mila a Dario Baccin, vice ds dell'Inter, colpevole di avere ripetutamente offeso l'arbitro Massa al termine della partita. L'Inter non farà ricorso, la Juventus proverà a farsi ridurre la sospensione di Cuadrado, che ovviamente vale solo per la Coppa Italia.

Aspettando la sfida di ritorno, che si giocherà senza 3 protagonisti dell'andata, compresi i 2 marcatori, per fortuna è di nuovo campionato. Anticipi degli anticipi, con vista Europa. Apre l'Inter. Domani sera chiuderà la Juventus, in casa della lanciatissima Lazio, nella partita più attesa del week-end pasquale.