Cutrone risponde a Piccoli. Primo punto per il Como

Cagliari e Como pareggiano 1-1 ed è un risultato che rende felici forse più i lariani, che rompono il ghiaccio nella classifica del campionato dopo la netta sconfitta contro la Juventus e tornano a fare punti in Serie A dopo oltre 21 anni. Secondo pari di fila invece per un Cagliari che è andato molto a sprazzi e che ha chiuso un po' col fiatone.

Bella partita comunque, piacevole già nel primo tempo con occasioni da ambo i lati. Quando l'intervallo è alle porte però grande azione del Cagliari che coglie totalmente impreparata la difesa del Como. Dalla trequarti bel filtrante aereo di Prati per Luperto, sganciatosi da dietro, che di testa serve al centro dell'area Piccoli: il centravanti approfitta della cattiva uscita del portiere Reina, sovrasta Barba ed esulta sotto la curva occupata dai tifosi di casa. Vantaggio non del tutto meritato, forse, ma che conferma come alcune individualità dei rossoblù siano davvero interessanti.

Il Como tuttavia riparte nella ripresa senza demoralizzarsi, trascinato da Cutrone: l'ex milanista prima guadagna un calcio d'angolo e sugli sviluppi firma il pareggio, sbucando rapace alle spalle di Zappa dopo la sponda aerea dell'ex Dossena. Fabregas a quel punto butta dentro gli ultimi acquisti, da Paz a Sergi Roberto, e sfiora il sorpasso trovando uno Scuffet attento.

C'è anche un mezzo caso arbitrale nel finale, dopo un retropassaggio di Barba in seguito a una mischia bloccato da Reina sulla linea di porta, che Di Bello considera involontario tra le proteste dei cagliaritani. Ma il risultato non cambia e finisce 1-1.