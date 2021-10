"Dagli una sveglia". Ecco cosa è successo sulla panchina del Milan

Un curioso episodio è avvenuto sabato sulla panchina del Milan: nel match contro l'Hellas Verona, Zlatan Ibrahimovic ha infatti chiesto a Tomori di dare una sveglia a Davide Calabria.

Il Milan non finisce mai di stupire. Nonostante le assenze gli uomini di Stefano Pioli hanno saputo reagire al doppio svantaggio del primo tempo, ribaltando la partita contro gli scaligeri. Sabato sera anche Ibrahimovic ha fatto finalmente il suo ritorno sul prato verde di San Siro, subentrando al 77' al posto di Bennacer e formando per alcuni minuti la coppia di centravanti con Olivier Giroud. Un minuto dopo il suo ingresso i rossoneri trovano il gol della vittoria.

Il retroscena

D'altronde si sa Ibrahimovic è un calciatore carismatico, nessuno come lui capace di trascinare la squadra. A riprova di ciò c'è un retroscena avvenuto prima del suo ingresso in campo. Mentre i rossoneri iniziavano l'assalto alla difesa veronese, il campione svedese si è rivolto a Tomori con queste parole: "Dagli una sveglia" . La frase era riferita a Calabria. All'attaccante svedese non sta piacendo la prestazione del compagno di squadra e per questo avrebbe chiesto a Fikayo Tomori di intervenire per spronare il terzino rossonero a fare meglio. Presto fatto dopo un primo tempo di sofferenza, l'esterno destro è tra i primi a suonare la carica, diventando uno degli artefici della fantastica rimonta di sabato sera. Dopo tutto l'effetto Ibra funziona sempre sulla squadra.

Era precisamente dal 12 settembre che il fuoriclasse svedese non metteva piede in campo. Prima i postumi dell’intervento alla cartilagine del ginocchio, poi un’infiammazione al tendine lo avevano frenato. Per fortuna adesso il peggio sembra passato ed è pronto per la Champions League, dopo aver saltato forzatamente le sfide con Liverpool e Atletico Madrid. Domani contro il Porto ci sarà certamente, ancora da vedere se dal primo minuto o partendo dalla panchina in un probabile ballotaggio con Giroud. Addirittura la sua ultima presenza nella competizione europea risale al novembre 2017, quando fu impiegato per pochi minuti in un Basilea-Manchester United senza lasciare il segno.