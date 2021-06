Dall'Ajax fino all'Inter: ecco chi è Christian Eriksen

"Christian Eriksen è un ragazzo abituato a fare la differenza sin da bambino.Tra i mister che lo hanno criticato con più veemenza ci sono infatti solo il padre Thomas e Morten Olsen, il ct che lo ha portato al Mondiale del 2010 da diciottenne e come più giovane calciatore dell'intera competizione. Lo visionò con la Danimarca Under 17 e lo inserì tra quei "calciatori wow", capaci di fare la differenza in un istante.

L'amore per il pallone è trasversale nella famiglia Eriksen. Oltre a papà Thomas, calciatore mancato per una serie di infortuni, anche la sorella Louise è una giocatrice affermata. A giocare è spinto dal papà Thomas - ala sinistra in Danimarca ma vittima di troppi infortuni - a giocare a calcio. Lo sport diventa quasi un'ossessione, dirà il suo primo allenatore: "Ricordo i viaggi in macchina dopo le partite, erano un supplizio. Mi rimproverava per qualche situazione di gioco ed io volevo sprofondare nel sedile". A 13 anni passa all'Odense, a 14 inizia con i provini in giro per l'Europa - Chelsea, Milan e Barcellona - ma viene scartato. Torna dai suoi vecchi compagni senza scomporsi e procede per gradi, fino a raggiungere l'Ajax grazie allo sguardo di John Steer Olsen, scopritore di Ibra che lo segnala al club olandese.

A 16 anni, però, il trasferimento all'Ajax di Eriksen diventa realtà: per il cartellino del giocatore, gli olandesi spendono 50mila euro, somma che il club danese utilizza per finanziare la costruzione di un ulteriore campo di calcio. A farlo esordire con la maglia dell'Ajax il 17 gennaio 2010 è l'allora tecnico dei Lancieri Martin Jol. Il danese fa il suo debutto in un match di Eredivisie contro il NAC Breda. In quella stessa partita Luis Suarez scende in campo per la prima volta con la fascia di capitano al braccio: ed è proprio l'attaccante uruguaiano a dargli i primi consigli e incoraggiamenti poco prima del calcio d'inizio. Glenn Riddersholm, che aveva allenato Eriksen nella Danimarca Under 17, parlava in questi termini di Eriksen: "Può giocare in qualsiasi squadra del mondo semplicemente perché è in grado di adattarsi a qualsiasi sistema di gioco, è un giocatore molto intelligente che può esprimersi ad altissimi livelli in club come Barcellona e Real Madrid".

Trequartista, poi mezzala, poi il Tottenham: a suon di gol ed applausi cresce ed aiuta i suoi compagni a migliorarsi, fino all'affermazione definitiva con gli Spurs. Incanta con Pochettino, lo aiuta a raggiungere la finale di Champions ed arriva ai saluti, con Antonio Conte pronto a dipendere dalle sue giocate.