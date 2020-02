Daniel Maldini: "Che emozione il mio esordio con la maglia del Milan"

Daniel Maldini ha fatto il suo esordio in Serie A con la maglia del Milan a 18 anni e 114 giorni: Stefano Pioli ha deciso di mandare in campo il figlio e nipote d'arte di Paolo e Cesare facendo emozionare tutti i tifosi presenti allo stadio Meazza. Il classe 2001 ha giocato solo tre minuti di recupero ma resterà una data storica per lui e per la dinastia Maldini dato che è il terzo della generazione ad aver esordito con la maglia del Diavolo.

Il figlio della bandiera e capitano del Milan a fine partita ha commentato così il suo esordio ai microfoni di Milan Tv: "Il mio esordio è stato un sogno, peccato per il risultato finale. L'Hellas Verona è una esquadra tosta, magari meritavamo i tre punti ma abbiamo portato a casa un pareggio. La prossima speriamo di vincere".

Daniel ha fatto il suo esordio in Serie A a distanza di 35 anni dal padre e a distanza di 66 dal compianto nonno Cesare, mentre era da 10 anni e otto mesi che un Maldini non scendeva in campo in Serie A con la maglia rossonera: "Questo esordio era un obiettivo che mi ero prefissato da tempo, ora speriamo di andare avanti così. Ho provato un'emozione forte ma mio padre Paolo devo dire che mi tranquillizza".

Predestinato?

Maldini jr è riuscito a esordire con la maglia del Milan, cosa che non era riuscita al fratello Christian che di ruolo fa il difensore come papà Paolo e nonno Cesare e che ha cinque anni in più del fratello. Questo sta a testimoniare come Daniel si sia assolutamente meritato di scendere in campo al Meazza e non per via di un cognome pesante e ingombrante, difficile da gestire per un ragazzo della sua età.

Daniel potrebbe avere qualche chance in questa stagione dato che il Milan ha deciso di privarsi di Piatek e Borini in questa sessione di calciomercato invernale. La rosa a disposizione di Pioli prevede solo tre attaccanti come Zlatan Ibrahimovic, Rafael Leao e Ante Rebic con il giovane figlio d'arte che in determinate condizioni potrebbe anche ritagliarsi un po' di spazio portando freschezza e imprevedibilità alla manovra. Solo il tempo dirà se il 18enne figlio della storica bandiera del club di via Aldo Rossi diventerà un giocatore importante per il Milan e per il calcio italiano ma il suo esordio a soli 18 anni fa ben sperare papù Paolo, mamma Adriana e tutti i tifosi rossoneri.

