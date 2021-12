Chi è l'uomo americano che vuole comprare l'Inter

Il futuro societario dell'Inter è ancora in bilico nonostante la situazione si sia ora stabilizzata con Suning che ha onorato, come sempre detto, tutti gli impegni economici e che ha addirittura migliorato la squadra. Secondo quanto riporta Calcio e Finanza, ci sono diversi fondi che hanno messo gli occhi sulla società di viale della Liberazione. In particolare, ci sarebbero tre gruppi interessati a rilevare la maggioranza della società controllata da Suning, con il giovane numero uno dell'Inter Steven Zhang che sarebbe volato a Los Angeles per interfacciarsi con le parti interessate.

Chi è Straus?

Uno dei nomi più accreditati a rilevare l'Inter sarebbe quello di Daniel E. Straus, uomo d’affari americano alla guida di un gruppo che si occupa di salute, tra cliniche e case di cura. Il 65enne americano recentemente ha anche investito in private equity, in campo immobiliare, nel settore dell’intrattenimento e quindi nello sport. Ha fondat inoltre il Bridge Sports, LLC, società grazie alla quale ha rilevato una quota della franchigia di NBA della squadra dei Memphis Grizzlies. Nato nel 1956 a New York, questo imprenditore a stelle e striscie ha frequentato la Columbia University, ottenendo un Bachelor of Arts in scienze politiche.

Nel 1984 Straus ha lasciato lo studio legale per fondare l’azienda sanitaria Multicare Companies Inc. con suo fratello Moshael. Straus è stato co-amministratore delegato e presidente della nuova società, che possedeva quattro case di cura ereditate dal padre, Joseph. Nel 1993, Multicare Companies Inc. è diventata un’impresa pubblica, venduta infine a Genesis Health Ventures, Inc. nel 1997 per 1,06 miliardi di dollari. Non solo Straus, però, è interessato all'Inter dato che ci sono diversi altri fondi tra cui Pif che sarebbe pronto secondo i rumors a mettere sul piatto un miliardo di dollari per rilevare l'intero pacchetto azionario del club di viale della Liberazione.