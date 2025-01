Danilo e Casadei per far felice Conte, Juve vigile su Araujo

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Napoli non vuole lasciare nulla di intentato nella corsa allo Scudetto. Per questo il ds Giovanni Manna sta accelerando sul mercato per consegnare ad Antonio Conte i rinforzi richiesti il prima possibile. Scuffet e Hasa sono stati solamente l'antipasto per completare l'organico. Adesso servono innesti per rendere più competitiva la rosa, allargando il ventaglio di opzioni a disposizione dell'allenatore. Per questo il club partenopeo in difesa ha prenotato Danilo. L'ormai ex capitano della Juventus è in rottura col club bianconero ed è finito pure fuori rosa. Lavori in corso per trovare una quadra sulla separazione. Il brasiliano vorrebbe pure una buonuscita, ma la società ha fatto muro dinanzi a questa possibilità. Anzi la Vecchia Signora vorrebbe a sua volta un indennizzo per il cartellino. Opzione questa non contemplata dalla società di De Laurentiis, che ha già l'accordo con Danilo per un contratto fino al 2026 e punta a ingaggiarlo senza esborsi per il cartellino. La sensazione è che al termine delle varie schermaglie Danilo volerà a Castelvolturno. Magari verso fine gennaio. Anche perché l'ex Real Madrid ha già declinato numerose proposte arrivate da altri club (Al Nassr, Santos, Manchester United ecc) e ha scelto di accasarsi alla corte di Conte. Il tecnico salentino aspetta a braccia aperte anche un giovane talento come Cesare Casadei per la mediana, visto che nelle prossime ore Folorunsho dirà addio al Napoli per volare alla Fiorentina. Capitolo rinnovi: tutto ok per quello di Meret fino al 2026 con opzione per il 2027; mentre si cerca una quadra per Kvaratskhelia, al quale è stato proposto il prolungamento fino al 2029 con ritocco dell'ingaggio da 1,4 a 5,5 milioni a stagione più bonus.

A proposito di contratti da adeguare e sistemare: si va verso la prosecuzione del rapporto pure tra Dybala e la Roma.

La Juve resta, invece, vigile sul fronte Araujo (Barcellona) per la difesa e Kolo Muani (PSG) in attacco; mentre il Milan fa sul serio per Rashford. L'affare si può fare in prestito a patto che gli inglesi paghino una parte dell'ingaggio.