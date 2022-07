De Ketelaere, un altro passo verso il Milan

La missione in Belgio di Paolo Maldini e Ricky Massara ha prodotto come risultato la crescita della fiducia da parte del Milan per il buon esito della trattativa per Charles De Ketelaere. I due dirigenti rossoneri erano partiti in tarda mattinata da Linate alla volta di Bruxelles per poi recarsi a Bruges, dove nel pomeriggio hanno incontrato i vertici del club belga. Un vertice positivo e proficuo per mettere le basi di quello che il Milan considera il grande regalo da consegnare a Stefano Pioli per provare a rivincere lo scudetto. Sul tavolo 30 milioni più 2 di bonus: questa l'ultima offerta del Diavolo, mentre il Bruges ne vuole almeno 35.

Insomma, la distanza non appare incolmabile e attraverso l'aggiunta di ulteriori bonus si può arrivare al traguardo. Ecco perché Maldini al rientro in Italia ieri sera ha ammesso candidamente che «C'è fiducia» per la riuscita dell'affare. D'altronde il club di via Aldo Rossi ha già incassato il sì del trequartista classe 2001 per un contratto quinquennale da 2,5 milioni a stagione. Lo stesso agente di CDK, Tom De Mul, ha ribadito nelle scorse ore alla dirigenza belga la preferenza verso la destinazione milanista rispetto alle sirene provenienti dalla Premier League (Leeds in primis, ma anche Everton e Leicester). Un aspetto che può indirizzare ulteriormente l'operazione verso il Milan, che nelle prossime si riaggiornerà con la società belga per trovare l'accordo definitivo.

Intanto i rossoneri continuano a duellare col PSG per Renato Sanches. Il club rossonero ha raggiunto da settimane un'intesa di massima col Lille per 10 milioni più bonus, ma lo stipendio proposto dai parigini al centrocampista portoghese è superiore (5 milioni netti più bonus). Per la difesa invece resta in piedi l'opzione Japhet Tanganga dal Tottenham: in agenda un summit nelle prossime ore col procuratore del centrale (Roberto De Fanti). Maldini vorrebbe prenderlo in prestito con diritto di riscatto, ma Paratici punta a venderlo a titolo definitivo.

Scatenatissimo anche il Monza di due storici cuori rossoneri come Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. In arrivo un poker di colpi: fatta per il centrocampista Filippo Ranocchia (in prestito con diritto di riscatto dalla Juventus che avrà il contro-riscatto) e l'attaccante Gianluca Caprari (preso dal Verona in prestito oneroso per 3 milioni con obbligo riscatto a 7 più 2 di bonus). Entrambi sosterranno le visite mediche oggi, mentre per l'arrivo del giovane centrocampista francese Warren Bondo (pronto un quadriennale) siamo ai dettagli, così come per l'acquisto di Andrea Petagna per 15 milioni (prestito con obbligo) dal Napoli, che lo sostituirà con il Cholito Simeone (Verona). Il club di De Laurentiis ha nel frattempo trovato l'erede di Koulibaly: Kim Min Jae per il quale verrà pagata la clausola rescissoria da 19,5 milioni al Fenerbahce. Per il sudcoreano contratto fino al 2027 da 2,5 milioni netti a stagione.