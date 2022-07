De Ketelaere si taglia lo stipendio per il Milan

Pronto a tutto per il Milan. Charles De Ketelaere ha le idee chiare e fa sul serio. Tanto da mettere mano addirittura al portafoglio. L'imperativo del trequartista è uno solo: vuole indossare a tutti i costi la maglia rossonera e per riuscirci ha così deciso di rinunciare a 1,5 milioni di euro. Uno sforzo importante e per nulla scontato da parte del talento belga, che invece dei 2,5 milioni netti a stagione concordati nelle scorse settimane, percepirà a Milano 2,2 milioni annui. Trecentomila euro in meno a campionato pur di realizzare il proprio sogno. Una rinuncia fatta per aiutare il Diavolo a chiudere l'affare con il Club Brugge. Il milione e mezzo sacrificato da CDK, infatti, verrà girato ai belgi per rendere ancor più sostanziosa l'offerta da 35 milioni (bonus inclusi) e strappare il sì definitivo.

Ora dopo ora cresce sempre di più la fiducia in via Aldo Rossi di accaparrarsi il gioiello classe 2001, che ieri non si è allenato. L'ulteriore segnale di come la sua avventura in Belgio sia ormai giunta ai titoli di coda. All'orizzonte si intravedono già l'Italia e la Serie A. Si attende appunto soltanto il via libera definitivo del Club Brugge alla cessione, con il Milan che spera di avere CDK già a Milano nelle prossime ore così da completare visite mediche e firme di rito entro il weekend. Avanti tutta e distanze assottigliatesi che inducono all'ottimismo per la fumata bianca finale. Con buona pace delle concorrenti d'Oltremanica (Leeds in primis, ma anche Everton, Crystal Palace e Leicester) che avevano provato a prendere il numero 90 del Club Brugge. Niente da fare: CDK vuole solo il Milan, tanto da forzare la mano e autotassarsi pur di facilitare l'accordo definitivo. Una mossa accolta con piacevole stupore dalle parti di Casa Milan.

Il colpo di giornata lo firma, invece, la Lazio che ingaggia lo svincolato Matias Vecino (ex Inter): contratto fino al 2025 da 2 milioni annui per il mediano uruguaiano. Il Napoli insiste per Giacomo Raspadori: offerti 25 milioni al Sassuolo, che ne chiede 35. Infine visite mediche ieri mattina per il talento francese Warren Bondo (classe 2003) con il Monza: è lui l'undicesimo colpo dei brianzoli (contratto fino al 2025). E dopo Paulo Dybala, la Roma cercherà di mettere a segno un altro colpo nelle prossime ore: l'olandese del Psg Georginio Wijnaldum. Il club parigino avrebbe accettato la formula del prestito secco, il giocatore ha l'accordo con i giallorossi, l'unico nodo resta lo stipendio da 9,5 mln di euro che dovrebbe essere diviso a metà tra i due club.