De Ligt, fatta col Bayern. L'Inter chiude per Bremer ma Dybala vede la Roma

Si accende la lotta-scudetto sul mercato. Un duello a distanza per consolidarsi come l'ammiraglia della Serie A che inizierà il 13 agosto. Appuntamento oggi tra l'Inter e il Torino per cercare di chiudere il passaggio del difensore brasiliano Gleison Bremer in nerazzurro. Sul tavolo 30 milioni più bonus e il possibile inserimento nell'operazione del talentino Cesare Casadei. Da definire ancora la formula relativa all'approdo in granata del classe 2003. Marotta e Ausilio, infatti, non vogliono perdere il controllo sul cartellino del gioiellino e quindi puntano a inserire la recompra. Soluzione questa che non convince appieno Urbano Cairo che vorrebbe almeno 35 milioni più bonus per cedere il centrale. Lavori in corso, ma filtra ottimismo per la riuscita dell'operazione. Fondamentale in tal senso la volontà del giocatore, con Bremer promesso sposo dell'Inter da metà novembre (accordo quinquennale da 3 milioni netti a stagione più bonus). E allora avanti tutta, anche se nei prossimi giorni il club di viale della Liberazione potrebbe perdere il suo attuale muro difensivo. Quel Milan Skriniar nel mirino del PSG, pronto a migliorare l'ultima offerta da 60 milioni (53 più 7 di bonus) a 65 (bonus inclusi). Lo slovacco da tempo ha raggiunto l'intesa con i transalpini per uno stipendio da 7,5 milioni netti a stagione più 1,5 di bonus fino al 2027, ovvero il triplo di quanto percepisce attualmente a Milano.

A proposito di difensori in procinto di lasciare la nostra Serie A: fatta per il passaggio di Matthijs De Ligt dalla Juventus al Bayern Monaco, che ha alzato a 80 milioni l'offerta per portare in Germania il centrale olandese. Una cifra importante che ha convinto i dirigenti bianconeri a liberarlo. Il classe 1999, infatti, da 20 giorni si era promesso ai tedeschi (ingaggio da 12 milioni a stagione fino al 2027) rifiutando il rinnovo. Per rimpiazzarlo Cherubini tiene sempre d'occhio il brasiliano Gabriel dell'Arsenal. Ai Gunners piace l'esubero bianconero Arthur che potrebbe così rientrare nell'affare, permettendo alla Vecchia Signora di abbassare l'esborso cash sul cartellino.

Chi invece non intende perdere alcun suo totem difensivo è il Milan. I Campioni d'Italia sono al lavoro per blindare con il rinnovo del contratto Pierre Kalulu e Fikayo Tomori. Intanto i rossoneri preparano il rilancio nei confronti de Bruges per portare in rossonero il fantasista Charles De Ketelaere, che ieri ha salutato i tifosi del Bruges dopo la finale di supercoppa in cui non ha giocato. Accordo totale con il gioiellino classe 2001 per un quinquennale da 2,5 milioni annui, mentre per il club belga pronta una nuova offerta da circa 33-34 milioni al netto dei bonus per ottenere il via libera alla chiusura dell'affare in settimana.

Infine sono giorni caldi per risolvere il tormentone Dybala: la Roma ha offerto ufficialmente un quadriennale da 4 milioni all'anno più premi per la Joya, che aspetta segnali dall'Inter (resta la sua prima scelta) ma ha iniziato a valutare concretamente la proposta dei giallorossi. Mourinho lo vuole mettere al centro del progetto per riportare i capitolini in Champions: Paulo ci pensa.