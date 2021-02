È una Dea... bendata. Sfida mezzo Real Madrid con Muriel re d'Europa

Nessuno come lui in Europa. L'Atalanta sogna l'impresa contro il Real Madrid e si affida al goleador con la miglior media realizzativa del Vecchio Continente: Luis Muriel. Il colombiano va a segno ogni 54 minuti in Serie A che diventano 73 al netto delle coppe. Solo sua maestà Lewandowski riesce a tenere i ritmi micidiali del colombiano, andando in gol ogni 68 minuti in Bundesliga (82 coppe comprese). Tutti gli altri da Ibra a CR7 passando Mbappè e Messi non reggono il confronto con il 9 nerazzurro.

Un impatto incredibile quello di Muriel se si considera che oltre il 60% delle sue marcature le ha realizzate da subentrante e giocando il 30% in meno dei minuti disputati dai rivali. Il miglior dodicesimo uomo al mondo, capace in pochi minuti di cambiare il destino di una gara. Anche se da titolare diventa ancor più implacabile (9 segnature nelle ultime 9 apparizioni dall'inizio in Serie A). Gol spettacolari e giocate funamboliche. Impossibile non restare stregati dall'ex Siviglia, sbarcato a Bergamo nell'estate 2019 per 15 milioni di euro. Un affarone. La punta come ha raccontato in conferenza stampa non fa una piega dinanzi alle esclusioni dal primo minuto: «Giocare 20 minuti o tutta la gara per me non cambia, all'Atalanta sono felice e libero di fare le mie giocate. Il tempo a disposizione non conta, in tanti vorrebbero essere al mio posto».

Un'esplosione tardiva per chi in età giovanile era accostato a un certo Ronaldo. Cresciuto divorando le vhs con i gol del Fenomeno, Muriel vola a ridosso dei 30 anni e il presidente Percassi se lo coccola: «Che ci fa nell'Atalanta uno come lui? È straordinario, una goduria vedere come tocca la palla e i movimenti che fa». Un apprezzamento che potrebbe tradursi a breve in una proposta di rinnovo del contratto (in scadenza nel 2023). I rapporti col suo agente Alessandro Lucci, tra i primi a credere in Luis fin dai tempi di Lecce, sono eccellenti e potrebbero facilitare l'intesa.

Intanto il presente si chiama Real, che stasera scenderà in campo con nove indisponibili tra cui i pilastri Ramos e Benzema, a cui si aggiungono tra gli altri Marcelo, Carvajal, Hazard, Valverde e Rodrygo. Un vantaggio da capitalizzare al massimo in vista del ritorno al Bernabeu tra tre settimane. Come contro il Napoli (privo domenica di quattro titolari) i nerazzurri potranno contare anche sull'aiuto della... Dea bendata che ha falcidiato di assenze gli avversari. Giocando ogni 3 giorni un fattore da non trascurare, anche se pure la Dea (col lutto al braccio per ricordare l'ex Primavera Willy Ta Bi scomparso a 21 anni dopo una lunga malattia) sarà priva di un titolarissimo come Hateboer. Ma con un Muriel così ogni impresa appare fattibile. Zidane è avvisato...