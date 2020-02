Dea, c'è l'arbitro che per Buffon ha un bidone al posto del cuore

Michael Oliver, il 35enne inglese che stasera arbitrerà Atalanta-Valencia, ha un curioso rapporto statistico con l'Italia. L'unica squadra ad aver vinto sotto la sua direzione è anche quella che ha lanciato le accuse più pesanti nei confronti del suo arbitraggio, attraverso il famigerato j'accuse pronunciato da Buffon sull'avere «un bidone di spazzatura al posto del cuore». Accadde l'11 aprile 2018: allo scadere di Real Madrid-Juventus, con i bianconeri avanti di tre reti al Bernabeu, Oliver giudicò da rigore un contatto tra Benatia e Lucas Vazquez. Il penalty consentì alle merengues di evitare i supplementari e passare il turno grazie alla vittoria dell'andata, quella immortalata dal gol in rovesciata di Cristiano Ronaldo. Eppure con l'inglese di Ashton, patria degli indimenticabili fratelli Charlton, la Juventus vanta un ruolino perfetto: 2 partite, altrettante vittorie. Discorso diverso per le altre italiane, con la Lazio che pareggiò in casa del Galatasaray nel febbraio 2016, mentre Fiorentina e Napoli persero rispettivamente contro Basilea (settembre 2015) e Feyenoord (dicembre 2017). Ma anche la nazionale italiana, nelle due occasioni in cui ha incrociato Oliver, non è mai riuscita a vincere (2-2 con l'Armenia nel 2013, 0-0 con l'Irlanda nel 2014).

Sono altri i numeri che sorridono all'Atalanta, in primis le 13 reti segnate nelle ultime 4 partite che hanno fruttato 10 punti e il quarto posto in solitaria in campionato. Nello stesso periodo il Valencia, reduce da un 2-2 casalingo contro l'Atletico Madrid, è scivolato fuori dalla zona Europa nella Liga, uscendo anche dalla Copa del Rey per mano del Granada. Tra i pochi lampi dell'ultimo periodo, il 2-0 rifilato al Barcellona lo scorso 25 gennaio. Ma la squadra che ha clamorosamente estromesso l'Ajax dalla Champions a dicembre continua a alternare alti e bassi senza soluzione di continuità. Ad aver cambiato marcia con decisione, invece, è proprio l'Atalanta.