Dea capolista: Real avvisato. Motta-Allegri paragoni fuffa

Due volte in tre giorni, la Lazio di Baroni dà una lezione al Napoli di Conte. Andate pure a prenderla l'Atalanta in testa da sola. Perfetta la prova dei laziali, lucidi per tutta la partita, inconcludente il gruppo napoletano con la giostra finale di cambi sintomo di confusione. A parte il gol di Isaksen non è stato comunque un gran football quello visto al Maradona, anzi la noia ha prevalso sulla tensione agonistica, troppe sceneggiate di gioco, cadute, interruzioni, proteste, molto timore di entrambe le squadre, il segno distintivo del nostro calcio. Il turno di campionato ha offerto risposte contraddittorie, i fumi di Fonseca, la nebbia di Motta, la nona vittoria consecutiva della Fiorentina che acciuffa l'Inter in classifica là dove l'Atalanta sta dimostrando di avere tutti i documenti in ordine per essere protagonista in coppa e nel gioco dello scudetto. La situazione della Juventus, alla vigilia della partita con il Manchester City, non concede illusioni, il vociare di chi mette a confronto l'ultimo Allegri e l'attuale patrimonio debitorio del suo successore, sa di mentire o evita il vero paragone: primo anno di Allegri 2021,dopo 15 giornate, punti 24, gol segnati 20, incassati 18. Primo anno di Motta 2024, dopo 15 giornate, punti 27, gol segnati 24, incassati 10. Tutto il resto è fuffa di propaganda pro e contro, Motta è indifendibile, Allegri è un de cuius (nel senso della successione). Ne approfittano le altre in corsa per la champions. La testa è a domani sera, Bergamo.

Atalanta-Real Madrid, diventa la partita dell'anno, il regalo di natale per il popolo della Dea, la partita della vita per gli spagnoli che sono al limite dell'eliminazione nella nuova formula della Champions league, infine l'appuntamento più interessante per chi ama il calcio. Post scriptum: le immagini della regia della Lega per Venezia-Como ribadiscono l'assoluta modestia del servizio a danno dei telespettatori.