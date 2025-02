La Dea chiede la magia a Retegui che segna ogni 66 minuti

Ascolta ora 00:00 00:00

La Dea punta sul miglior cannoniere d'Europa per sbancare il Breydelstadion di Bruges e ipotecare il passaggio agli ottavi di finale di Champions League. Nessuno, infatti, viaggia ai ritmi incedibili realizzativi di Mateo Retegui. Il goleador italo-argentino ribattezzato dai tifosi nerazzurri Retegol va a segno ogni 66 minuti giocati in Serie A. Nessuno come lui nei principali campionati europei.

Reggono i ritmi del numero 32 atalantino Kane del Bayern Monaco (a segno ogni 72 minuti) e Lewandowski del Barcellona (ogni 93 minuti). Per consacrare definitivamente il centravanti classe 1999 serve una grande serata anche a livello internazionale, visto che finora in Champions è stato meno letale che in Italia. Come dimenticare il rigore sbagliato all'esordio nella competizione contro l'Arsenal. Un match poi finito 0-0 e che in caso di successo dei bergamaschi avrebbe assicurato alla truppa di Gasperini il passaggio diretto agli Ottavi senza transitare dai Playoff. Un motivo in più per lasciare il segno oggi in Belgio. Retegui lo sa e arriva carico alla sfida di Bruges dopo il poker calato sul Verona. A supportarlo ci sarà il grande ex della gara: quel Charles De Ketelaere che proprio che dalla formazione belga spiccò il volo verso l'Italia. Nei padroni di casa non vanno sottovalutati il mediano Onyedika (corteggiato in passato dal Milan) e la punta Jutgla. Il talento scuola Barça rappresenta il pericolo numero uno per la retroguardia della Dea, che dietro dovrà fare a meno di Scalvini, Kossounou e Kolasinac. Tre assenze pesanti anche se il nuovo acquisto Posch appare pronto per non far rimpiangere gli assenti: l'ex Bologna giocherà al fianco di Hien e Djimsiti.

Previsto un clima rigido: ieri, infatti, una nevicata ha costretto l'Atalanta a rinviare dal mattino all'ora di cena l'atterraggio nelle Fiandre. Un rallentamento nella tabella di marcia che però non dovrebbe frenare la corsa della Gasp band.