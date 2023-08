La Dea spaventa Milano. Dà l'ultimatum a CDK e piomba su Scamacca

Telenovela finita. Yann Sommer è il nuovo portiere dell'Inter. Sarà lo specialista svizzero a ereditare il posto occupato l'anno scorso da Onana tra i pali nerazzurri. Operazione completata ieri pomeriggio per 6 milioni di euro. Niente sconti. Alla fine 6 milioni dovevano essere e 6 ne pagherà al Bayern Monaco la società interista, che però finalmente consegna a Simone Inzaghi il nuovo numero uno. Previste le visite mediche nella giornata di lunedì, quando Sommer firmerà anche il contratto biennale. Nel weekend l'Inter completerà anche l'acquisto di Samardzic dall'Udinese in prestito oneroso (5 milioni) con obbligo di riscatto (15 più 3 di bonus). Accordo fino al 2028 (guadagnerà 1,8 milioni a stagione più premi). Ieri inoltre Marotta e Ausilio hanno avviato i dialoghi con l'agente di Lautaro Martinez per il rinnovo del capitano interista fino al 2028 con ritocco dell'ingaggio a 7,5 milioni annui.

Chi non è detto che farà coppia d'attacco col Toro è Gianluca Scamacca, sul quale è piombata con forza l'Atalanta. I nerazzurri di Bergamo hanno offerto 30 milioni più il 10% sulla futura vendita al West Ham, che appare propenso ad accertare. Se la punta della nazionale dirà si alla Dea, l'affare verrà concluso. D'altronde il club di Zhang è fermo alla proposta da 25 milioni più bonus che è inferiore a quella atalantina. Ecco per Ausilio è tornato a sondare il terreno per Balogun (Arsenal) e Beto (Udinese), qualora dovesse sfumare Scamacca.

E non finisce qui per la Dea che sogna sempre più in grande e vuole chiudere nel fine settimana anche per Charles De Ketelaere. La dead-line per portare a termine il trasferimento del belga a Zingonia è appunto il weekend. Non oltre. Inutile aspettare in eterno: un giocatore deve venire a Bergamo entusiasta e motivato, fanno sapere dal club atalantino. Tra l'altro l'offerta fatta al Milan per avere CDK è di quelle importanti (prestito da 3 milioni con diritto di riscatto a 23) per un giocatore reduce da un'annata disastrosa (0 gol e solo 1 assist in 40 presenze tra campionato e coppe). È vero che il fantasista ha ricevuto proposte allettanti pure da Real Sociedad e Wolfsburg, ma all'Atalanta troverebbe un allenatore formidabile come Gasperini. Uno specialista assoluto nel lanciare e rivitalizzare talenti. Tanto che sui social i tifosi milanisti sono preoccupati dalla possibilità di veder sbocciare quello che in rossonero era apparso come un brutto anatroccolo. Pioli in primis (non l'ha fatto giocare neppure un minuto in amichevole contro il Barcellona) ma anche il duo Moncada-Furlani l'hanno bocciato e scaricato. Fosse rimasto Maldini (l'aveva voluto fortemente) magari CDK avrebbe avuto un'altra chance al Milan. Ora invece lo aspetta la Dea, che lo voleva già un anno fa e rivede nel fiammingo skills alla Ilicic. Per De Ketelaere il futuro è adesso, a patto di non sbagliare scelta. In ballo c'è la sua carriera...