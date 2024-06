Debutto Yamal, tris Spagna: la Croazia sbaglia troppo

Ascolta ora 00:00 00:00

Tre gol in quarto d'ora nell'ultimo spicchio del primo tempo e la Spagna spazza via la Croazia mettendo una buona ipoteca sul passaggio del turno. Tre gol con tre marcatori di tre reparti diversi: un attaccante (Morata), un centrocampista (Fabian Ruiz) e un difensore (Carvajal), a conferma della qualità della prova. Una prestazione a tutto tondo degli iberici, trascinati dai suoi baby come Nico Williams e Yamal, diventato a 16 anni e 338 giorni appunto il debuttante più giovane nella storia dell'Europeo. L'esterno del Barcellona finché ne ha avuta ha martellato i legnosi difensori avversari.

Delusione assoluta invece la Croazia dei 'vecchietti' da Modric e Brozovic, travolti dall'intensità dei rivali: una retroguardia svagata e un attacco inesistente, con Petkovic che sbaglia anche un rigore, nulla possono davanti a una Spagna lontana parente da quella del tiki-taka, ma più diretta e verticale e quindi meno leggibile. Il primo gol di Morata dice tutto, filtrante di Ruiz, migliore in campo, che fa a fettine la difesa croata per l'attaccante dell'Atletico Madrid, poi freddo davanti al portiere. Per Fabian anche un gran gol dopo una sorta di balletto al limite dell'area e rasoiata di sinistro. Unica nota leggermente negativa per le Furie Rosse l'infortunio al ginocchio proprio a Morata a metà ripresa, con Rodri pure da valutare in vista dell'Italia.

Per il resto la Spagna vive anche del periodo di forma eccezionale che alcuni giocatori dai club hanno portato anche in Nazionale: su tutti Carvajal, a segno sugli sviluppi di un angolo come nella finale di Champions vinta con il Real Madrid, o un Nacho impeccabile dietro.