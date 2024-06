Derby della Croce Rossa: Polonia-Olanda dei reduci

Ascolta ora 00:00 00:00

Polonia-Olanda per capire chi può reggere il velo alla Francia vicecampione del mondo, favorita dell'Europeo e ovviamente del Girone D che scatta oggi pomeriggio alle 15 ad Amburgo, la città più a nord di Euro 2024. La banda Deschamps debutta domani, in prima serata contro l'Austria.

Oggi tanta Italia in campo, capiterà spesso visto i 91 protagonisti che il nostro campionato ha portato in Germania, ma raramente come stavolta: 9 convocati polacchi e 4 olandesi hanno giocato nell'ultima Serie A, della prossima dirà il mercato, visto che in campo vanno tra gli altri Szczesny e Dumfries, con almeno un piede già fuori da Juventus e Inter. E magari qualcuno potrebbe aggregarsi, come il sempre presente Depay, in scadenza con l'Atletico Madrid del Cholo, 30 anni e da almeno 10 candidato a sbarcare in Italia, Fra le stelle più attese dell'Europeo, difficilmente oggi vedremo Zirkzee, se non in panchina, perché a inizio settimana era ancora a Miami con le infradito ai piedi, lui come il difensore Maatsen, raggiunto dalla convocazione, solo per l'ennesimo infortunio che ha colpito la squadra di Koeman.

Polonia-Olanda vale anche un mezzo derby della Croce Rossa, dove li conti tanti feriti sennò. Orange senza Timber, Noa Lang, Wieffer, De Roon, Botman, Hartman, De Jong e Koopmeiners, tutti rimasti a casa, più l'altro attaccante Brobbey, che Koemam spera possa venire buono più avanti.

Ce ne sarebbe quasi per fare una squadra intera, eppure il cittì è ottimista e convinto di riuscire a contenere la Polonia e riuscire a passare il turno.

A guai fisici non scherza nemmeno il suo collega Micha Probierz, come Spalletti saltato in corsa sulla panca nazionale durante le qualificazioni, con l'Euro raggiunto ai rigori nel playoff col Galles. Probierz oggi gioca con un'unica punta, l'ex milanista Piatek, finito nella provincia turca, perché Milik (menisco) si è fatto male nella penultima amichevole, e Lewandovski e Swiderski nell'ultima. La rivelazione del Verona, una delle facce salvezza di Marco Baroni, sì è addirittura ferito esultando per il gol segnato alla Turchia. Quando ti dice male, può capitare ogni cosa.

Su Lewandovski si stringono ansia e mistero. Bicipite femorale lesionato, ma non si sa quanto. Fuori alla prima, rischia l'intero Europeo, soprattutto se dovesse essere particolarmente corto per la sua Nazionale.

Si gioca tanto, si sa. Il confine in discussione è fra tanto e troppo. Ed è inutile negare che farsi male capita più facilmente quando si gioca tanto (Lewandowski in stagione 49 partite col Barcellona e 4 con la Polonia).