Al derby d'Italia niente Orsato: così si è evitato l'imbarazzo

Chi è il numero uno degli arbitri italiani? Risposta scontata: Daniele Orsato, reduce da mondiale e Champions, uno (dei pochi) che ha tenuto testa a Mourinho e alla sua panchina vulcanica. Perché allora non arbitra lui Inter-Juve la madre di tutte le sfide? Tecnicamente perché è stato già utilizzato durante gli ultimi due precedenti turni con partite ad alto tasso di difficoltà (Salernitana- Genoa dopo le accuse del presidente Iervolino e Lazio-Napoli di ritorno dalla Supercoppa in Arabia). Ma non è tutto. La verità è che sotto sotto Gianluca Rocchi ha maggiore fiducia nei confronti di qualche altro fischietto più giovane e atleticamente più efficiente di Orsato, che tra l'altro ha accusato domenica un acciacco muscolare. E così si è evitato che il precedente della mancata espulsione di Pjanic nel 2018 agitasse ancora di più la vigilia. La designazione è toccata, secondo pronostico, a Maresca a cui viene riconosciuto di aver gestito il caso Maignan con autorevolezza. Al suo fianco il meglio possibile della categoria in questi tempi tormentati: due assistenti super-collaudati, Doveri 4° uomo e Irrati varista, anche lui numero uno della speciale categoria. Possiamo stare tranquilli? Speriamo che se la cavino. Nell'attesa sarà utile per gli interessati dirigere per una volta in cinque, uno al servizio dell'altro, senza pensare alla propria graduatoria professionale. In questo periodo scandito da gravi e ripetute sviste, reso più complicato dall'incappucciato delle Iene, sarebbe utile recuperare una domenica sera di solo calcio ben giocato e ben amministrato.