Prima del derby è festa solo per la Roma

La Lazio fa saltare l'en plein italiano in Europa. La squadra di Sarri perde per 2-1 anche la sfida di ritorno con l'Az Alkmaar e saluta la Conference League: dopo il vantaggio di Felipe Anderson che aveva riequilibrato la sfida, gli olandesi ribaltano il risultato con i gol di Karlsson e Pavlidis. Già orfano di Immobile, il tecnico lascia fuori pure Pedro, risparmiato per il derby di domenica, concedendo minuti di riposo a Milinkovic-Savic e Luis Alberto con una staffetta dopo un'ora.

I «cugini» della Roma arriveranno invece alla stracittadina con la qualificazione in Europa League: decisivo il 2-0 del primo round con la truppa di Mourinho (da ieri nella Hall of Fame del calcio italiano) che mostra una buona tenuta difensiva di fronte agli attacchi della Real Sociedad. Netto il dominio dei baschi nel possesso palla, più pericolosi nella ripresa con Soloth e Oyarzabal, su cui Rui Patricio salva d'istinto, poi sul tap-in del 10 di casa c'è la respinta della traversa. Roma in gol con Smalling, ma il Var pesca il tocco di gomito del difensore. Prima del match finito 0-0, assalto dei tifosi di casa con lancio di oggetti e petardi ai pullman di quelli giallorossi, che forzano le porte del veicolo ed escono per affrontare gli spagnoli: due contusi e due fermati dalla polizia.

Sempre in Conference poker della Fiorentina in casa dei turchi del Sivasspor dopo l'1-0 dell'andata: dopo l'eurogol di Yesilyurt, i viola ribaltano la sfida con Cabral, Milenkovic, la goffa autorete di Goutas e Castrovilli: viola ai quarti nelle Coppe dopo 8 anni. Il gigliato Bianco colpito al volto da un sostenitore turco che aveva invaso il campo.

Oggi i sorteggi (Dazn e Sky): alle 13 nell'urna di Europa League insieme a Roma e Juventus ci saranno Manchester United, Siviglia, Union St. Gilloise, Bayer Leverkusen e Feyenoord; alle 14 in quella di Conference, con la Fiorentina, Gent, Lech Poznan, Basilea, Az Alkmaar, Nizza, Anderlcht e West Ham.