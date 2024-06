Deschamps oggi contro l'Austria, poi il rendez-vous contro l'Olanda

Ascolta ora 00:00 00:00

L'Olanda fatica ma vince, batte la Polonia in rimonta e stasera guarda in tv la grande favorita Francia al debutto contro l'Austria, nella seconda sfida del Girone D. Deschamps innervosito dalla mancata rifinitura sul campo dove si giocherà (Merkur-Spiel Arena di Dusseldorf), perché all'ora prevista per l'allenamento, gli organizzatori tedeschi, stavolta non proprio impeccabili, avevano previsto la prova generale per la mini-cerimonia di inaugurazione che precede la prima partita in ogni stadio.

Allenamento quindi spostato di una decina di chilometri al Paul-Janes-Stadion, l'impianto del Fortuna Dusseldorf, con conferenza stampa della vigilia però confermata nello stadio europeo. Lì ha parlato Mbappé, non solo di politica, ha per esempio escluso di partecipare all'Olimpiade ormai imminente, lì ha parlato Dedé Deschamps, senza chiarire chi effettivamente farà il centravanti fra il capitano Mbappé e l'interista Thuram, due che danno il meglio se giocano larghi e chepotrebbero finire per scambiarsi spesso la posizione di partenza, tanto per creare confusione agli avversari. Per Thuram, anche la sfida in salsa nerazzurra con Marko Arnautovic.

Deschamps non nasconde la voglia di vittoria, «perché è il modo migliore per cominciare un torneo», anche se poi non dimentica che «l'Argentina ha vinto il Mondiale in Qatar, dopo avere perso la partita inaugurale». Per il più longevo dei ct in attività (è in carica dal 2012, stasera in panchina per la 154esima volta) comincia il terzo assalto alla doppia corona (Mondiale più Europeo), già conquistata da calciatore (1998 e 2000). Nel 2016 ha perso in casa la finale col Portogallo, nel 2012 è stato eliminato agli ottavi, ai rigori dalla Svizzera di Sommer. Ai Mondiali, la sua Francia ha vinto nel 2018 in Russia, ha fatto la finale nel 2022 in Qatar e ha perso in Brasile nel 2014, contro la Germania poi vincitrice. Fra i titolari, anche i milanisti Maignan e Theo Hernandez e lo juventino Rabiot: tutti in queste ore tengono diversamente in ansia i rispettivi tifosi.

Ieri, nel debutto europeo, l'Olanda outsider di Koeman, da tenere in ogni caso in grande considerazione, ha faticato più del previsto contro la Polonia. Sei italiani in campo dall'inizio, 3 per parte.

Sotto in apertura per il gol di Buska, che salta meglio e più in alto di Dumfries, gli olandesi recuperano grazie al destro di Gapko deviato da Salamon, che beffa Szczesny, forse il migliore in campo, e poi vincono quasi alla fine, quando il neo entrato Weghorst, al primo pallone segna l'1-2 del meritato sorpasso. Bene Reijnders e Zielinski, benino il romanista Zalewski. Solo panchina per Zirkzee.