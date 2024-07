Fabbri lancia a 22,52. Re Crouser s'inchina

Ascolta ora 00:00 00:00

Leonardo Fabbri show. A due settimane dalla finale del peso dei Giochi di Parigi, il colosso fiorentino trionfa a Londra, in Diamond League, battendo niente meno che lo statunitense Ryan Crouser, bicampione olimpico e primatista del mondo. L'azzurro lancia un segnale fortissimo in vista della finale olimpica del getto del peso (sabato 3 agosto). Sì, perché il ragazzo di Bagno a Ripoli ha superato per la prima volta il fenomenale americano, che si inchina con 22,37 contro il 22,52 metri del portacolori dell'Aeronautica. Solo quarto il leader stagionale Joe Kovacs (22,03), alle spalle anche del connazionale made in Usa Otterdahl (22,13). «Oggi ho dimostrato a me stesso di essere un campione», esulta l'argento mondiale e oro europeo in carica nonché primatista italiano con il 22,95 di Savona. «È un risultato che mi dà molta fiducia, andiamo a Parigi nelle migliori condizioni possibili. Lì sarà tutt'altra gara. La speranza è che nulla cambi ad agosto allo Stade de France Dalla pedana del peso a quella del lungo, c'è ancora l'Italia protagonista con Larissa Iapichino. Dopo l'argento europeo a Roma e il trionfo nella tappa di Parigi, l'altra fiorentina è terza con un gran balzo di 6.70 alle spalle dell'olimpionica tedesca Mihambo (6.87) e della portoghese de Sousa (6.75).

Molti gli squilli da Londra: negli 800, dominati dalla bionda inglesina Keely Hodgkinson, impressionante il suo 1'54.61, Elena Bellò (Fiamme Azzurre, decima) ha rimigliorato il proprio personale in 1'58.89.

Bene anche Roberta Bruni nell'asta, un 4,65 alla terza prova che le è valso il settimo posto. Da paura nei 100, e Jacobs è avvisato, l'americano Noah Lyles in 9''81 (-0.3), e record europeo nei 400 metri per il britannico Matthew Hudson-Smith in 43''74.