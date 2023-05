Diavolo a 18 minuti dal digiuno record di gol nel derby

Tre derby, zero gol. Forse è proprio questo l'aspetto più inquietante del Milan 2023. Perché al di là dei meriti di Inzaghi e della DAB (l'asse Darmian-Acerbi-Bastoni), al di là della presenza o meno di Leao (che mercoledì scorso era il grande rimpianto, ma che nei due derby precedenti non aveva inciso più di tanto, anzi nel ritorno di campionato era stato persino escluso per scelta tecnica, giocando solo gli ultimi 35'), al di là di tutto, resta il fatto che il Milan nelle ultime tre stracittadine non ha mai segnato. Cosa che non gli succedeva in derby ufficiali da 43 anni, dai due del campionato 1979-80 e da quello di coppa Italia '80-81 (0-2, 0-1, 0-1 la serie). Ma quello dell'81 era un povero Diavolo di serie B, non un semifinalista di Champions con lo scudetto sul petto.

L'ultimo gol rossonero nel derby è il secondo di Leao nell'andata di questo campionato, segnato al 15' della ripresa per garantire il 3-2 finale dei rossoneri. Da allora, dunque, 300 minuti tondi di digiuno, che superano già quelli del '79-81 (allora furono 292 tra il gol di De Vecchi che sancì il 2-2 nel pari-scudetto del '79 e quello di Novellino che aprì un altro 2-2 in coppa Italia nell'81) e si avvicinano alle due serie negative più lunghe di astinenza rossonera nel derby: quella di 316 minuti tra la rete di Amarildo del 3 aprile '66 (2-1 per l'Inter) e quella storica (perché determinò la prima moviola) di Rivera nell'1-1 del 22 ottobre '67, e quella record di un solo minuto più lunga (317') stabilita tra i gol segnati da Nordahl il 6 aprile '52 (Milan-Inter 2-1) e il 21 marzo '54 (2-0 per i rossoneri). Dunque, se al 18' del derby di questa sera il Milan non avrà ancora segnato, batterà questo record rossonero imbarazzante che resiste da quasi 70 anni. Anche se i rossoneri restano comunque ancora lontani dal record assoluto di astinenza in un derby che è quello stabilito dall'Inter 1974-75, quando i nerazzurri fecero passare addirittura 483 minuti senza segnare, tra il gol di Boninsegna in coppa Italia del 1° maggio '74 (vittoria per 2-1) e quello di Marini in campionato del 7 dicembre '75 (2-1 per il Milan). E addirittura 4 partite senza reti.

Visto dalla parte nerazzurra, infine, il digiuno del Milan sta lanciando André Onana verso una delle più lunghe imbattibilità per un portiere esordiente nei derby: il camerunense (270' senza gol subiti) stasera può superare Ghezzi (che prese la prima rete da Nordahl dopo 303' nell'Inter '52-54) e Dida (gol da Martins dopo 348' nel 2003), ma non ancora il recordman Albertosi (gol di Marini dopo 416' nel '74-75).