Dilemma Hudson-Odoi: Inghilterra o Ghana?

Mancano circa tre settimane all'inizio del Mondiale di calcio in Qatar, eppure c'è chi ancora deve decidere con quale squadra scendere in campo. Inghilterra o Ghana? Questa è la domanda che in questi giorni si sta ponendo Callum Hudson-Odoi attaccante del Bayer Leverkusen (Germania) arrivato in prestito in estate dal Chelsea, società nella quale ha fatto tutta la trafila delle giovanili fino alla prima squadra.

Nato a Londra da padre ghanese, il classe 2000 ha esordito con la Nazionale inglese nel 2019 e ha collezionato tre presenze (contro Repubblica Ceca, Montenegro e Kosovo). Lanciato nei Blues dal tecnico di allora Maurizio Sarri, sembrava che il talentino paragonato a Eden Hazard potesse esplodere da un momento all'altro. Ed invece, in Premier League non ha lasciato tracce. Nelle ultime due stagioni Callum Hudson-Odoi non riesce a ritagliarsi molto spazio nel Chelsea, che nel frattempo conquista pure la Champions League con Tuchel nel 2020-21, e per questo finisce fuori dai radar della nazionale dei tre leoni. In estate, i Blues decidono di mandarlo in prestito ai tedeschi del Bayer Leverkusen, con il quale ha giocato da titolare tutte le cinque partite di Champions. Insomma, Callum ritrova stimoli e anche il gol e il Ghana, Paese del papà, fiuta l'occasione. Perciò contatta il calciatore e avvia la pratica per il cambio di nazionalità. È possibile farlo? Da regolamento sì, purché il giocatore in questione non abbia disputato più di tre match con la Nazionale di partenza. Succede però che dopo aver ignorato il giocatore, l'Inghilterra decide di inserirlo nella lista preliminare di 55 convocati (poi saranno in 26 a partire per il Qatar) presentata alla FIFA. La stessa cosa, ovviamente, fa il Ghana, che tra l'altro giovedì 24 novembre scenderà in campo all'esordio con il Portogallo di Cristiano Ronaldo, un giorno prima degli inglesi. A questo punto, ora viene da chiedersi: come finirà? Oppure, cosa sceglierà Callum? Un bel dilemma.