Quel "dischetto amaro: in serie A un terzo dei rigoristi fa cilecca

Anche i rigoristi piangono: non bastava la crisi degli specialisti dei calci di punizione, ora il panico si è spinto qualche metro più avanti, sul dischetto degli 11 metri. Sono già 10 infatti i rigori sbagliati in 7 turni di campionato: nel weekend poi abbiamo assistito al doppio record eguagliato proprio della sfida tra viola e rossoneri, tre penalty mancati su tre come non succedeva dal 1960 (Torino-Lecco) e un portiere come De Gea (foto) capace di neutralizzarne due come non faceva Marchetti dal 2016, all'epoca «ipnotizzando» due volte di fila lo stesso giocatore, Mbakogu. I rigori sono diventati talmente un problema che certe squadre sono andate "in tilt" per quanto riguarda le gerarchie, come hanno dimostrato nell'ultima giornata in maniera proprio lampante Fiorentina e Milan, con Kean, Hernandez e Abraham a scippare rispettivamente Gudmunsson e Pulisic. Tutto questo per portarvi a un dato riguardante i 10 errori dal dischetto di quest'anno, contando rigori parati o calciati fuori: 12 mesi fa alla settima giornata gli errori erano stati appena 4, e nella stagione 2022-23 6. Mai negli ultimi 10 anni erano stati falliti numericamente tanti tiri dagli 11 metri come in questo campionato, al massimo 8 nel 2019: certo, in quanto a percentuale realizzativa c'è stata una stagione peggiore, proprio la 2022-23, quando nelle prime 7 giornate vennero segnati solo 6 rigori su 17 (35,29%) contro i 10 su 32 (31,25%) da agosto a domenica sera. L'anno scorso su 143 penalty ne vennero sbagliati 31, il 21,7%, quindi uno su cinque. Gli specialisti devono iniziare a fare un'inversione di tendenza prima che un grande vantaggio come il tiro dal dischetto si trasformi in un problema o in un incubo. Già 9 squadre infatti hanno sbagliato almeno una volta.

Forse si tirano troppi rigori e viene meno l'effetto dello specialista con i portieri che quindi sfruttano dei vantaggi? In Italia sicuramente se ne vedono più che negli altri campionati, rigori o rigorini, anche per via delle chiamate del Var non sempre chiare. In Serie A si sono già tirati 32 penalty, una media di 0,46 a partita.

Seguono la Liga (28 in 90 partite, hanno infatti disputato già nove giornate, con 0,31 di media), la Ligue 1 (27 in 63 gare con 0,43), la Bundesliga (23 su 54 partite con 0,43) e la Premier League in cui sono stati solamente 12 i rigori sanzionati dagli arbitri. E ieri il designatore Rocchi ha detto: «Non bene l'ultima giornata ma serve uniformità anche se in 46 ogni arbitro ha la sua sensibilità».