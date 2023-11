Il divorzio alla Bobo Tv meglio di Totti e Ilary

Il divorzio tv di Vieri con Adani, Ventola e Cassano ha sconquassato di post la piazza social del calcio quasi come quello di Totti e Ilary, se di vera separazione si tratta. Se invece è uno scherzo per creare hype va detto che il successo è stato indiscutibile.

***

I tifosi del Boca che colorano Copacabana di gialloblù saranno per sempre tra le pagine del romanzo sudamericano del futbol, tra loro il bimbo Benjamin che, con occhi spiritati alla Totò Schillaci dice che per andare a Rio anche senza biglietto lui e suo padre hanno venduto la moto e la PlayStation. Ovviamente per perdere 2-1.

***

Crudeltà per chi guardava la finale della Libertadores dai maxi schermi di Buenos Aires: dopo il 90º si sono spenti e si è sparsa la voce di un gol del Boca: tutti hanno esultato per minuti come pazzi e quando sono tornate le immagini hanno visto festeggiare i brasiliani.

***

In Inghilterra: l'argentino Julian Alvarez ha perso un dente al gol del 2-0 del City mentre l'autista del bus dell'Arsenal Under 18 ha portato i ragazzi a Bournemouth invece che a Brighton: si sarà confuso come Pieraccioni ne il Ciclone tra Carpi e Capri.

***

Applausi alla Salernitana nonostante la sconfitta, Mazzocchi a Dazn: «Abbiamo cercato di ricompattare l'ambiente perché è quello che adesso noi abbiamo bisogno».

***

Mario Giunta: «Caressa ha celebrato il mio matrimonio». Ivan Zazzaroni:«In italiano?».

***

Guai in pista per la Ferrari e il team radio di Sainz ironizza: «Speriamo di buttare la frizione appena torniamo a Maranello». Senza freni.

***

Non esonerate Pioli! Appello di tifosi di Inter, Juve, Napoli, Roma e Lazio.

***

Darwin del Liverpool sbaglia talmente tanti gol fatti da mettere in discussione tutte le teorie scientifiche del famoso scienziato.

@duppli