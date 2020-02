Djokovic gioca a tennis per le vie di Belgrado con dei ragazzi: il video è virale

Novak Djokovic si dimostra ancora una volta un campione dentro e fuori dal campo da tennis. Il numero uno della classifica Atp, vincitore dell'ultimo Australian Open e di diciassette titoli del Grande Slam in questi giorni si trova a Belgrado per un evento benefico della sua fondazione e sta un po' tirando il fiato dall'attività agonistica. Il 32enne fuoriclasse serbo ancora una volta ha fatto notizia, in positivo, per essersi fermato tra le strade di Belgrado a giocare a tennis con alcuni ragazzini. Qualcuno ha ripreso la scena e il video è diventato subito virale sui social network.

You have to love this from @DjokerNole



Playing tennis in the streets of Belgrade with some local fans pic.twitter.com/nf8sGooovZ — ATP Tour (@atptour) February 18, 2020

Djokovic ha spiegato il perché di quel gesto durante la conferenza stampa: " È stata una cosa spontanea perché avevo con me le racchette e mi sono fermato con loro a palleggiare. Ho visto qualcuno che registrava, ma non sapevo fosse lì: era la prima volta che vedevo dei ragazzini giocare a tennis nel quartiere" . Il serbo ha poi continuato: "Abbiamo tracciato delle righe e, visto che non c’era la rete, ho promesso che poi gliene avrei portata una da agganciare fra due lampioni, in modo che potessero giocare più facilmente".

Novak è cresciuto a Belgrado ed ha vissuto in prima persona la guerra e sa bene quanto bisogna lottare nella vita. Il suo gesto è piaciuto a tutti e lui stesso da padre ha confermato la bontà della sua azione: "È stato grande, ed è per momenti come questi che uno vive e il mio cuore era pieno di gioia in quell'istante. Sono padre e invoco situazioni del genere dove si può palleggiare con i bambini, è un piacere vederli giocare a tennis e colpire il muro, che è il modo in cui tutti noi abbiamo iniziato".

Il video come detto è diventato virale sui social network con i tanti suoi follower che lo hanno incensato per un gesto in apparenza banale ma che dimostra come Djokovic sia una persona umile e dal cuore grande: "Novak è un ragazzo semplice e con i piedi per terra, che ama moltissimo i suoi connazionali e ha tutta l’umiltà del mondo. Vorrei che tutte le stelle dello sport fossero come lui" , questo è solo uno dei tanti commenti a corredo del video che lo ritrae tra le strade della sua Belgrado.

