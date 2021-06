Djokovic-Tsitsipas, finale al Roland Garros. Krejcikova regina delle donne

Il serbo Novak Djokovic vuole conquistare il suo 19° slam, raggiungendo la vetta a pari merito con Rafa Nadal e Roger Federer. Dopo aver superato il campione di Maiorca sulla terra di Parigi, come già aveva fatto nel 2015, ora se la vedrà con il greco Stefanos Tsitsipas in finale. Il sogno, per Nole, è acciuffare gli altri due mostri sacri e possibilmente superarli a New York. Il serbo punta al bis, a Parigi, dopo il successo nel 2016. Ma non sarà una passeggiata. Il greco è un ottimo giocatore, dotato di fortissima ambizione e autostima, oltre che colpi da campione: da testa di serie numero 5 è giunto per la prima volta in carriera all'epilogo di un torneo del Grande slam. La Grecia sogna con lui. E ci crede, soprattutto dopo la dura battaglia vinta con Alexander Zverev, in cui Tsitsipas ha mostrato una forza fisica e una tenuta mentale da manuale. La finale del Roland Garros è in programma alle 15 nello splendido impiaanto al Bois de Boulogne di Parigi.

Finale femmile, trionfa Krejcikova

Per la sesta volta consecutiva il Roland Garros incorona una vincitrice che non aveva mai conquistato uno slam. Questa volta ad alzare il trofeo è la ceca Barbora Krejcikova. Numero 33 del ranking mondiale, ha battuto in finale la russa Anastasia Pavlyuchenkova (numero 32 Wta) in tre set, con il punteggio di 6-1, 2-6, 6-4, in 1 ora e 56 minuti di gioco. La Krejcikova, che ha ottenuto grandi successi soprattutto nel doppio femminile (Roland Garros e Wimbledon nel 2018 e Australian Open dal 2019 al 2021 nel misto), era al suo quinto torneo del Grande Slam in carriera ed era in serie aperta da 11 partite, dopo aver trionfato al torneo di Strasburgo. Dopo aver dominato il primo set ha subito la rimonta della russa nella seconda frazione ma nel terzo ha avuto la capacità di reagire e conquistare il suo momento di gloria.