"Domande di m...". Kroos litiga col cronista tedesco: ecco cosa è successo

Toni Kroos abbandona l'intervista in diretta e lascia senza parole il giornalista tedesco. E' accaduto al termine di Liverpool-Real Madrid, la finale di Champions League vinta dagli spagnoli con il punteggio di 1-0. E proprio il centrocampista fresco campione d'Europa è finito su tutte le timeline dei tifosi madridisti di lingua tedesca.

In campo è stato uno dei migliori del Real Madrid e questo di sicuro non è una sorpresa. Stavolta il centrocampista tedesco è stato protagonista anche fuori dal campo con un botta e risposta durissimo avvenuto quando si è presentato davanti alle telecamere della Zdf dopo la partita. La giornalista lo saluta e tutto, almeno all'inizio fila sembra filare liscio. Poi però succede qualcosa all'improvviso. Come riporta Goal.com, a indispettire Kroos sono state le domande dell'inviato Nils Kaben.

"La vittoria non era così scontata, guardando il corso della partita" , chiede l'inviato. Kroos risponde malissimo: "Pfff, che cosa lo è? Vincere la Champions League non può essere mai dato per scontato. Abbiamo lottato alla grande, sapevamo che il Liverpool è una grande squadra. Cosa intendi per non scontato? Abbiamo vinto, punto!" . Ma lo scontro prosegue e si fa sempre più duro. Il giornalista ribatte: "È stata una sorpresa per te che il Real Madrid abbia sofferto così tanto?".

A questo punto Kroos non ci vede più: "Hai avuto 90 minuti per pensare a domande sensate. E ora mi fai due domande di m***a. Pazzesco! È ovvio che a volte puoi soffrire contro squadre come il Liverpool. Che razza di domanda è questa? Non era la fase a gironi, era la finale di Champions League". Il giornalista ha tentato di rimediare ma è tutto inutile. Kroos è rientrato nell'inquadratura per urlare: "Male, davvero male" . Insomma nemmeno la vittoria della Champions ha addolcito il centrocampista tedesco, che dimostra tutta la sua insofferenza verso le interviste del post partita.

Toni Kroos preguntado en la televisión alemana si estaba sorprendido de que el Liverpool dominara la final.



"Has tenido 90 minutos y se te ocurren dos preguntas de mier**. Dos preguntas negativas, puedo decir de inmediato que eres alemán".



pic.twitter.com/CkZKRV3VEX — Madrid Sports (@MadridSports_) May 28, 2022

