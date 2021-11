Il discorso di Donnarumma gela il Milan: cosa ha detto dopo il premio

Gianluigi Donnarumma ha ricevuto il "trofeo Yashin" come miglior portiere del 2021 tra Milan e nazionale italiana. Non solo, perché il 22enne di Castellammare di Stabia è arrivato decimo nella classifica del Pallone d'Oro tenendosi alle spalle la bellezza di 20 colleghi. È stato un anno incredibile per me", l'esordio del discorso di Gigio sul palco visibilmente emozionato.

"È stato un anno incredibile per me, a partire dalla qualificazione in Champions con il Milan, poi gli Europei con cui abbiamo dato gioia a tutti gli italiani, e a noi stessi. È stata un'emozione indescrivibile. E poi era destino che passassi al Psg, perché questo club mi seguiva da anni. Ringrazio il presidente e il direttore per la fiducia che mi ha dato e mi stanno dando. Spero di ripagarli sul campo, spero di vincere tanti trofei con questa maglia". .. Nessuna parola di ringraziamento però al Milan: una cosa abbastanza strana e ingiustificata. Il ragazzo ha sempre dimostrato di rispettare i tifosi rossoneri, la società e la sua storia ma il "tradimento" estivo non è stato affatto digerito dalla maggior parte dei supporter del Diavolo che non hanno capito la sua scelta di lasciare il club nel quale è cresciuto.

Donnarumma, però, non si sarebbe mai aspettato di vivere una simile situazione al Psg con il dualismo con Keylor Navas. L'ex numero uno del Milan ha però le idee chiare ed ha forse capito come questa sia soloa una stagione dove deve solo attendere il suo tempo: ""Quali obiettivi adesso? Vincere il più possibile con la squadra, che cercherò di aiutare sempre. E spero di vincere altri premi. Navas? È un grande amico, sono contentissimo di essere al Psg, sento la fiducia di tutti, sto bene qui. Parigi è una città stupenda, la squadra incredibile e una società spettacolare. I compagni mi aiutano a crescere, è un onore allenarmi con questi campioni".