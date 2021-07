Donnarumma e la foto con Berlusconi: "Sempre un piacere"

Gigio Donnarumma è stato uno dei grandi eroi dell'Italia di Roberto Mancini che ha vinto Euro 2020. L'ex numero uno del Milan è stato premiato come miglior giocatore del torneo e c'è chi parla, forse in maniera ardita, di possibile Pallone d'Oro. Il 22enne di Castellammare di Stabia si è trasferito da pochi giorni al Psg a parametro zero e andrà a guadagnare la bellezza di 12 milioni di euro netti a stagione.

Due ex milanisti

Donnarumma è in vacanza in questo momento e ha deciso di condividere un bel momento con i suoi tanti follower sui social postando una foto che avrà fatto piacere ai suoi tifosi rossoneri con questa didascalia: "É sempre un privilegio incontrare il Presidente Berlusconi".

Se il portiere campano è stato al Milan per otto anni tra giovanili e prima squadra, per il Cavaliere il discorso è ben diverso dato che è stato la storia del club rossonero, uno dei presidenti più vincenti della storia del calcio con ben cinque Champions League messe in bacheca nel giro di 18 anni tra il 1989 e il 2007. Un presidente che ha fatto la storia del club di via Aldo Rossi e che sta ora tentando la scalata in Serie A con il Monza con Adriano Galliani sempre al suo fianco.

Da bandiera a giocatore qualunque

Donnarumma sarebbe potuto diventare una vera e propria bandiera del Milan ma ha invece deciso un'altra strada sicuramente più redditizia in termini economici, meno dal punto di vista affettivo. Il ragazzo si è sempre professato tifoso rossonero e la sua foto vicino ad una vera e propria leggenda del Milan avrà fatto sicuramente piacere a gran parte dei supporter del Diavolo.

