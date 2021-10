"Fischi per me a San Siro?". La reazione di Donnarumma

Gigio Donnarumma difenderà da titolare i pali della porta dell'Italia di Roberto Mancini nella semifinale di Uefa Nations League contro la Spagna di Luis Enrique. La partita si giocherà allo stadio Giuseppe Meazza con l'ex numero uno che tornerà in quella Milano che lo ha amato per sei anni ma che ora vive dei sentimenti contrastanti, sponda rossonera ovviamente. Il 22enne di Castellammare di Stabia ha parlato così in conferenza stampa: "Sarò sempre un tifoso del Milan. Sono contento per Pioli, lo sento spesso" , questo il primo commento di Gigio.

San Siro ostile?

"Fischi? Succedesse una cosa del genere mi dispiacerebbe. Non c'è nessun problema. Sono lì per giocare e sono sicuro che andrà tutto alla grande". Donnarumma è comunque felice di tornare in quel luogo che l'ha visto grande protagonista per sei stagioni: "Ripeto, sono emozionato, Milano e il Milan sono una parte importante della mia vita. Sono emozionato, spero non ci sia nulla. Poi siamo qui in una semifinale di Nations League, una competizione a cui teniamo".

Il portiere del Psg ha poi spiegato: "Con Paolo Maldini non c'è alcun tipo di problema, gli ho fatto i complimenti anche ieri sera (dopo la sfida contro l'Atalanta; ndr). Mi fa piacere incontrare di nuovo i miei compagni, con lui parlerò tranquillo, scherzando e poi non ci sono problemi. Siamo persone adulte". La Spagna rappresenta un ostico avversario sulla strada della finale ma Donnarumma è concentrato: "Mi aspetto la stessa squadra affrontata durante l'Europeo, cerchiamo di migliorare le situazioni dove potevamo fare meglio. Non sarà una gara semplice, all'Europeo fu difficile, c'è voluto tanto di noi stessi per avere la meglio. Anche ora servirà il 110% per batterli".