Dovbyk-Pedro-Isaksen, gol decisivi. Per Roma e Lazio sorrisi in Coppa

Sorridono tutte le italiane in Coppa. In Europa League successi per Roma (1-0 alla Dinamo Kiev all'Olimpico, ora 4 punti in classifica) e Lazio (2-0 in casa del Twente, 3 vittorie su 3 gare come Anderlecht e Tottenham). Un segno del destino: è l'ucraino Dovbyk (foto) su rigore a realizzare il gol decisivo per i giallorossi nella sfida con gli ucraini. L'attaccante ha un curioso passato con la squadra della capitale della sua Nazione: nell'aprile 2022, con il campionato ucraino sospeso a causa della guerra scoppiata due mesi prima, la Dinamo Kiev organizzò diverse partite internazionali, conosciute come «amichevoli della pace», per sensibilizzare il mondo sulla drammatica situazione del Paese. Dovbyk, tesserato per il Dnipro, si allenava con la Dinamo in Romania per preparare il Mondiale e partecipò a tre di queste gare. Per la Roma tre punti che tengono per ora salda la panchina di Juric (al primo successo europeo), chiamato però a ripetersi domenica a Firenze in campionato.

Vola la Lazio versione europea. I biancocelesti restano a punteggio pieno battendo, dopo Dinamo Kiev e Nizza, anche il Twente. Era dal 2017 che i romani non vincevano le prime tre partite stagionali in campo internazionale. In Olanda, dove Zaccagni e compagni negli anni scorsi hanno perso le ultime tre partite disputate, finisce 2-0 con gol di Pedro (terzo centro da inizio stagione) e Isaksen. I biancocelesti, in superiorità numerica dall'11' per l'espulsione del portiere Unnerstal hanno gestito l'intera partita senza mai andare in difficoltà. Nota di merito per Luca Pellegrini, il migliore in campo. Un centinaio di tifosi biancocelesti, alla vigilia del match, sono stati trattenuti negli hotel dalla polizia. Motivo? Una misura precauzionale...

Conference League: la Fiorentina vince 4-2 sul campo del San Gallo. Gol di Mambimbi al 23' e Gotler al 62' per gli svizzeri, Martinez Quarta (50'), doppietta Ikoné (54' e 70') e Gosens (93') per i viola: sei punti in 2 gare.