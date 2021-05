Dove andrà Buffon? Spunta la pista del Monza

Gianluigi Buffon saluta i tifosi della Juventus e si appresta a rivelare il nome della sua nuova squadra. Che potrebbe essere in Italia e non necessariamente in Serie A. "Potrei anche pensare di smettere, sono appagato. Ma se c’è qualcuno più folle di me che decide di contattarmi, sono pronto a seguirlo. Ho avuto tante proposte, le sto analizzando. Ho ricevuto un messaggio di un dirigente che potrebbe superarmi in termini di follia, a me piacciono queste persone. Dalla Serie C? Potrei fare una cosa simile, la vita va vissuta".

C'è chi pensa ad Adriano Galliani, ad del Monza, che ieri è stato eliminato dal Cittadella nella semifinale dei playoff della B. Dopo aver ingaggiato diversi big, tra cui Boateng e Balotelli, il Monza potrebbe voler fare un pensierino al super portiere di Carrara, insieme ad altre stelle, magari un po' in là con l'età ma ancora in grado di fare la differenza. Se invece Buffon dovesse accettare di calarsi in terza serie potrebbe anche accettare un "ritorno a casa", nella Carrarese.

Il saluto di Buffon ai bianconeri

"Siete stati la cornice dentro la quale ho dipinto la mia storia bianconera - scrive il portiere su Instagram ai propri tifosi -. In 20 anni non mi avete mai abbandonato, mi avete sempre sostenuto e incitato. Assieme siamo affondati e assieme siamo rinati. Assieme abbiamo vissuto gioie infinite e assieme abbiamo vissuto delusioni profonde. Un semplice grazie non sarà mai sufficiente per ricambiare il vostro infinito affetto che mi avete ininterrottamente mostrato per 20 anni''.