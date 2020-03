Il dramma di Higuain: la madre dovrà sottoporsi alla chemioterapia

Gonzalo Higuain è volato a Buenos Aires, violando l'isolamento ma con il permesso della Juventus, per stare vicino alla madre che è gravemente malata. L'attaccante bianconero, come detto, dopo aver avvisato la società si è recato presso l'aeroporto di Caselle con una regolare certificazione medica che indicava come non fosse positivo (grazie ad un regolare tampone che ne certificava la negatività) e con un jet privato si è così recato in Argentina con gli agenti della Polaria che, nonostante le restrizioni di questi giorni, non hanno potuto far altro che autorizzare il suo ritorno in patria.

In Italia è subito divampata la polemica dato che altri tre calciatori della Juventus, Pjanic, Khedira e Bentancur, oltre a CR7 già in Portogallo dal 9 marzo, hanno violato la quarantena per recarsi nei rispettivi paesi natali. In Argentina, però, è subito arrivata la notizia che ha così "scagionato" il Pipita con il quotidiano la Nacion che ha informato: "Higuain vuole stare al fianco della madre malata che dovrà essere sottoposta ad un ciclo di chemioterapia". Higuain è molto legato a sua madre, la pittrice Nancy Zacarias ed ha voluto esserle accanto in un momento molto difficile. I media argentini hanno ribadito come lui, i suoi fratelli e papà Jorge abbiano voluto essere tutti insieme per accompagnarla durante il ciclo di chemioterapia a cui si sta sottoponendo.

Il messaggio social del fratello

Nicola Higuian, uno dei tanti fratelli di Gonzalo, ha voluto chiudere la polemica attorno al fratello con un tweet emblematico e che purtroppo per la loro famiglia non lascia spazio ad alcuna interpretazione: "Nostra madre lotta contro il cancro da quattro anni e continua a farlo ora, senza smettere la sua battaglia. Chiediamo un poco di rispetto e considerazione. E silenzio".

Ora resta da capire quando l'ex attaccante di Napoli, Milan, River Plate e Real Madrid, tornerà in Italia anche perché fino al 4 aprile le squadre non torneranno ad allenarsi. Resterà poi da capire se lo stesso Higuain dovrà fare una sorta di quaratena in quanto proveniente da un altro paese ma queste saranno condizioni che saranno valutate in seguito dall'attento staff medico della Juventus che sta continuando a monitorare tutti i suoi tesserati dopo le positività del difensore Daniele Rugani e del centrocampista Blaise Matuidi.

