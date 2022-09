Il dramma di Insigne: la moglie perde il figlio al sesto mese di gravidanza

Dramma terribile in casa Insigne: la moglie dell'ex attaccante del Napoli, incinta di sei mesi, ha perso il bambino. Genny Darone ha perso il bambino in maniera improvvvisa gettando nello sconforto l'attaccante del Toronto che non è sceso in campo nell'ultimo match della sua squadra. Quello in arrivo sarebbe stato il terzo figlio della coppia, dopo Carmine e Christian, nati rispettivamente nel 2013 e nel 2015.

Il terribile lutto

Era ormai da oltre una settimana che Insigne si era preso una piccola pausa dal calcio per motivi familiari ma fino a questo momento non si conoscevano le motivazioni che si celavano dietro questa scelta costretta. Il Toronto, lo scorso 8 settembre, aveva anticipato con una nota ufficiale come l'ex Napoli stesse affrontando una situazione assai delicata a livello familiare. In tutti questi giorni Domenico Criscito è stato accanto all'amico e compagno di squadra in questo momento diventato purtroppo drammatico.

Insigne, tra l'altro, è stato anche escluso dai convocati da parte del commissario tecnico dell'Italia Roberto Mancin per i prossimi impegno di Uefa Nations League degli azzurri nonostante l'ottimo avvio di stagione con sei reti e due assist al suo attivo. Ovviamente il motivo dell'esclusione non è tecnico ma per via di questa enorme tragedia che si è abbattuta su lui e la sua famiglia. L'ex capitano del Napoli aveva reso ufficiale la gravidanza della moglie Genny con, esultando dopo la rete realizzata al Nashville con l’eloquente gesto del pallone sotto la maglia a raffigurare un pancione.

I social abbracciano Lorenzo