Dramma per Ballack: morto il figlio 18enne in un incidente con quad

Una notizia tragica arriva dal Portogallo, dove è morto in un incidente Emilio Ballack, figlio 18enne di Michael Ballack, l'ex calciatore punto di forza di Bayer Leverkusen, Bayern Monaco e Chelsea e che ha vestito per tanti anni la maglia della nazionale della Germania. Emilio era uno dei tre figli che l'ex centrocampista aveva avuto dal matrimonio con Simone Lambe, gli altri sono Louis di 19 anni e Jordi di 16 anni.

La tragedia è avvenuto questa notte attorno alle 2 di giovedì 5 agosto. Il ragazzo è stato vittima di un incidente mentre era a bordo di un quad non lontano dalla tenuta che il papà aveva comprato tanti anni fa in Portogallo, nella penisola di Troia, a sud di Lisbona. L'incidente è avvenuto precisamente a Villas Do Mar. Secondo quanto affermano le autorità locali, il ragazzo che aveva solo 18 anni è stato prontamente soccorso, i vigili del fuoco di Gondola sono intervenuti prontamente e lo hanno estratto dal quad, ma purtroppo non c'è stato niente da fare. La notizia è riportata dall'emittente portoghese TVI 24 sul proprio sito. I dettagli precisi dell'incidente non sono però ancora stati resi noti. Negli ultimi giorni Emilio aveva postato sui social diverse foto delle vacanze che stava trascorrendo in Portogallo insieme alla sua famiglia.

Un dramma che lascia attoniti, con il mondo del calcio che si è subito stretto intorno al dolore di Michael Ballack e della sua famiglia. Diversi i messaggi di cordoglio, tra questi anche quello del Chelsea – ex squadra del tedesco, oggi 44enne – che con un tweet ha mostrato vicinanza in un momento così difficile e delicato. "Tutti al Chelsea Football Club sono scioccati e rattristati nell'apprendere della morte di Emilio Ballack all'età terribilmente giovane di 18 anni. Tutti i nostri pensieri sono con suo padre Michael e la sua famiglia in questo triste momento" , si legge.

Segui già la nuova pagina Sport de ilGiornale.it?