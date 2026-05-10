Ducati-Aprilia, pole a Bagnaia e Sprint a Martin. Paura Marquez, si rompe e salterà due gare

Cambiano i circuiti, i paesi, le lingue, ma la lotta per il titolo mondiale è una storia tricolore tra il nero Aprilia e il rosso Ducati. Il sabato di Le Mans parla italiano con un ritrovato Pecco Bagnaia che firma la pole del Gran Premio di Francia, davanti a Marc Marquez e Marco Bezzecchi. La Sprint, poi, è stata un'altra cosa, e Jorge Martin con la moto di Noale sorprende tutti al via. Con una partenza capolavoro dall'ottava casella supera tre piloti alla prima curva per portarsi in testa. Il re delle Sprint è tornato. Lo spagnolo detta un ritmo forsennato. Bagnaia resta incollato ma non riesce a dare la zampata finale, mentre Bezzecchi è stato bravo ad assicurarsi un podio in una gara difficile. E Marc Marquez? Apparso un po' in difficoltà, la corsa del 9 volte campione del mondo si è conclusa nella ghiaia al penultimo giro quando è stato disarcionato dalla sua Ducati alla curva 13 con un highside pazzesco (foto). Moto demolita e per Marc frattura del quinto metatarso del piede destro, verrà operato. Salterà oltre che la gara di oggi, anche Barcellona. Fuori anche i due piloti VR46. Nel mondiale, Bezzecchi è sempre in testa con 108 punti, seguito da Martin a 102.

"Vive la France", esulta Martin, "amo questa pista". Felice anche Bagnaia: "Potevo fare qualcosa in più considerato che partivo dalla pole, ma ci sto lavorando.

Jorge era velocissimo, avevamo un passo simile, ma non sono riuscito a superarlo. Rispetto all'Aprilia ci manca un po' di spunto". Spera nel sole Bezzecchi, a podio: "Non mi sentivo molto bene per cui sono contento del risultato".

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