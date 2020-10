Due positivi al Covid nella Nazionale under 21

Doccia fredda nella Nazionale under 21 di calcio, che in questi giorni si stava allenamento a Tirrenia (Pisa) in vista della partita di qualificazione ai Campionati Europei di categoria previsto venerdì con l’Islanda. Due calciatori sono risultati positivi al Covid-19. È questo l'esito del secondo tampone effettuato ierin. La notizia è stata comunicata dalla la Figc sul proprio sito. I due atleti sono il difensore Alessandro Bastoni (Inter) e il portiere Marco Carnesecchi (Atalanta).

Totalmente asintomatici, i due calciatori al primo tampone effettuato il 4 ottobre erano risultati negativi e proprio in virtù di questo erano stati ammessi al gruppo squadra, come previsto dal protocollo. L’allenamento degli azzurrini previsto oggi è stato annullato e l'intera squadra da ieri sera si trova in isolamento fiduciario, in attesa delle indicazioni della Asl competente. Tutta la delegazione, calciatori e staff, negativa al secondo tampone, oggi ripeterà gli esami molecolari.

Sempre oggi Bastoni e Carnesecchi ripeteranno il test: se dovessero risultare ancora positivi verranno isolati dal gruppo e per ovvie ragioni salteranno, oltre alla gara contro l'Islanda, anche quella contro l'Armenia. Ma a rischio, per quanto riguarda Bastoni, nelle ultime gare di campionato titolare dell'Inter, c'è anche il derby con il Milan in programma sabato 17 ottobre.