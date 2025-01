Dumfries, Dimarco e la storia dei terzini nerazzurri

Ascolta ora 00:00 00:00

Non entreranno mai in una formazione filastrocca come Burgnich e Facchetti, per 8 anni coppia fissa di terzini nerazzurri, ma hanno tutte le carte per diventare la coppia più prolifica di difensori-goleador nella storia nerazzurra.

Denzel Dumfries e Federico Dimarco da quattro anni fanno letteralmente volare l'Inter sulle fasce laterali, in Italia e in Europa, e appena possono si trasformano in bomber aggiunti. Cinque anni fa Antonio Conte riportava lo scudetto a Milano con il marocchino Hakimi a destra e la meteora Ashley Young a sinistra, anche se poi in quella posizione più spesso ci giocava Perisic, se non Darmian.

Oggi possiamo dire tranquillamente che nessuno di quei protagonisti dello scudetto contiano può essere rimpianto, perché il capolavoro dell'Inter di Inzaghi è stato proprio quello di far maturare le due colonne su cui poggiare la corsa al bis tricolore. Dumfries, in particolare, ha avuto la forza di cancellare Hakimi, uno per cui, al momento della dolorosa partenza per Parigi, si temeva di non trovare eredi. Invece l'altra sera a Riad per l'esterno olandese è arrivata addirittura la doppietta della consacrazione: una partita da terzino-centravanti con due gol di fattura pregiata, il primo in rovesciata davanti alla porta, dove solo chi ha un gran fiuto del gol poteva farsi trovare.

In quattro stagioni assieme, Dumfries e Dimarco hanno sommato ben 33 gol perfettamente distribuiti: 16 in 153 partite per l'olandese e 17 in 159 per l'azzurro. Accompagnati da una crescita costante anche nelle rispettive nazionali, in cui Dimarco ha segnato un gol pesante a inizio stagione in Francia e Dumfries ne ha fatti addirittura 3 in cinque partite da settembre a oggi. Adesso per i due gioielli nerazzurri, nel pieno della maturità calcistica, si sprecano i paragoni con i grandi terzini volanti (come si diceva un tempo) della storia nerazzurra, da Maicon a Roberto Carlos, se non addirittura con monumenti come Zanetti e Facchetti. Di certo la coppia Dumfries-Dimarco può già viaggiare affiancata a Bergomi-Brehme o a Maicon-Chivu, terzini del triplete.

In fatto di gol, poi, i due reggono benissimo il confronto: con una media di una rete ogni 9 partite e mezzo inseguono Facchetti (una ogni 8,4) e Roberto Carlos (una ogni 4,8 ma in un'unica stagione), mettendosi già dietro, per esempio, Maicon (una ogni 12,4) e

Brehme (ogni 12.9). Sono solo numeri, ma quando non funziona il centravanti titolare (vedi Lautaro) o perdi il capocannoniere (Thuram a forte rischio per la finale di lunedì), sai chi ti può risolvere il problema del gol.