Dybala, 10° gol in A con la Roma ma il protagonista è Wijnaldum

Torna Mourinho in panchina, si rivede la Roma vincente in campionato. Dopo due sconfitte di fila senza il suo condottiero, i giallorossi infilano un tris alla Sampdoria, agganciano l'Inter in classifica al 4° posto e restano a -5 dalla Lazio. La gara contro i blucerchiati poteva rappresentare una trappola, evitata grazie a un approccio aggressivo, anche se la Roma ha dovuto attendere l'espulsione di Murillo - ma ci sono dubbi sul primo giallo - per sbloccare la sfida.

E in attesa dei gol dei propri centravanti (Abraham ha lasciato la contesa dopo un'ora rischiando pure un doppio giallo, Belotti continua il suo digiuno in campionato), si rivela decisivo il vero acquisto del mercato invernale giallorosso. Wijnaldum, rimasto fuori per sei mesi a causa di una frattura alla tibia rimediata agli albori della stagione, è stato recuperato alla causa giallorossa. Un palo nel primo tempo (14° legno stagionale della Roma), la sua zuccata sotto porta che sblocca l'equilibrio della sfida (10° gol di testa come la Juve, meglio solo il Napoli con 15), l'incursione in area che causa il rigore poi trasformato da Dybala, dieci reti in campionato. Chissà se la Roma vorrà riscattarlo a fine stagione, versando 8 milioni al Psg.

Nell'emergenza difensiva (si torna alla schieramento a 4, la guida è Smalling arrivato a 100 gare con i giallorossi), è la coppia di centrocampo composta dall'olandese e da Matic a dettare i tempi di una squadra che sforna 28 tiri - mai così tanti in una sola gara stagionale - di fronte a una Samp che non arretra mai, nonostante sia in 10 per quasi tutto il secondo tempo. Il punteggio diventa rotondo nel finale, El Shaarawy segna il 3-0 al 94'. Bravo Ravaglia, la cui ultima partita da titolare (giocava a Cesena) risaliva al 13 maggio 2012, sempre contro la Roma: incassò sempre 3 gol.

Cori razzisti contro Stankovic, chiamato «zingaro» dalla Curva Sud, Mourinho ha chiesto ai suoi tifosi di smettere.