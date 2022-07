Dybala dice sì all'offerta dell'Inter: ecco cosa manca per chiudere l'affare

Giuseppe Marotta, due giorni fa durante la conferenza stampa di presentazione per la nuova stagione, era stato chiaro sulla questione Paulo Dybala: " Fa parte dei calciatori svincolati ed è la prima volta che tanti svincolati di alto livello sono ancora fermi senza squadra - ha detto l'ad nerazurro -. È la dimostrazione che il calcio sta cambiando, è un calcio che bada a contenere i costi. Dybala rappresentava un'opportunità, ma non possiamo dimenticare che siamo a posto nel settore offensivo: abbiamo una serie di giocatori di spessore, che l'allenatore dovrà gestire nel migliore dei modi. Resta l'affetto nei confronti di Paulo".

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport Paulo Dybala ha scelto l'Inter accettando la proposta al ribasso dei nerazzurri: contratto quadriennale da 5 milioni di euro per la parte fissa più un milione di euro legato alla presenze, che devono essere almeno il 50% di quelle stagionali. L'amministratore delegato dell'Inter ha dunque bluffato sapendo di avere in pugno Dybala ma essendo anche conscio di poterlo perdere se la questione non si risolverà a stretto giro di posta. Resta infatti da sfoltire il reparto offensivo con due partenze: quella certa di Alexis Sanchez che non rientra più nei piani societari ma che sta facendo muro e uno tra Joaquin Correa ed Edin Dzeko.

Più facile parta il bosniaco che ha diverse richieste e un ingaggio annuale pesante. Se dovesse però arrivare un'offerta da almeno 25-30 milioni di euro anche Correa sarebbe sacrificato per far spazio a Dybala, con Dzeko che a quel punto rimarrebbe a fare il vice Lukaku. L'Inter ha il coltello dalla parte del manico anche se Milan, Napoli, soprattutto Roma, Manchester United e Arsenal restano vigili sulla questione della Joya che ad oggi, viste le condizioni fisiche, è più una scommessa che una certezza.

Ivan Perisic, Matias Vercino, Aleksander Kolarov, Andrea Ranocchia e Arturo Vidal hanno di fatto già salutato i nerazzurri e ora gli ultimi due tasselli da piazzare sono appunto Sanchez e Milan Skriniar che permetterà di far rifiatare le casse societarie. Oltre a Dybala, inoltre, si punta a Gleison Bremer, sostituto naturale del difensore slovacco e Nikola Milenkovic che andrebbe a colmare il vuoto lasciato da Ranocchia numericamente.