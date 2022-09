Dybala ferma la "mini-crisi" della Roma

Il dibattito resta aperto: è una Roma Dybala-dipendente? Guardando lo stato di forma dell'argentino e l'impatto sulle partite, si direbbe di sì. Quando si accende, la Joya fa la differenza. Lo dicono i numeri: nelle prime sei giornate, tre gol (bello quello segnato da fuori area a Empoli) e due assist per Abraham. In pratica, l'ex Juve è entrato in cinque delle otto marcature giallorosse. E così la settimana terribile della Roma ha il lieto fine, pur con grande sofferenza e con i soliti limiti che ha ancora la squadra di Mourinho, sicuramente penalizzata dall'infermeria piena. Il successo al Castellani accorcia ancora di più la classifica e regala una domenica appetitosa, quella prossima, con tre sfide dirette tra le prime sei.

L'Empoli si rivela avversario tosto, pronto alle ripartenze e capace di attaccare con tanti uomini. La squadra di Zanetti, brava a impattare con Bandinelli - terzo gol in A, sempre davanti al pubblico amico - la rete capolavoro di Dybala, recrimina per due pali colpiti (Satriano e Grassi, tiro «sporcato» da Smalling) e un rigore negato a Satriano, contesta il rosso ad Akpa Akpro nel finale - ma il piede a martello su Smalling poteva fare molto male al difensore giallorosso -. Diciamo che la Roma si porta a casa tre punti preziosi, al netto di un palo di Dybala in un avvio di gara spumeggiante della truppa giallorossa e del rigore sbagliato da Pellegrini (non la maniera migliore per festeggiare la 200ª con la Roma). Ma siccome è la tecnica a fare la differenza, quando Dybala invia un pallone invitante per Abraham, l'inglese - fin lì assente - la butta dentro, siglando il suo secondo gol stagionale.

Mourinho non può essere ancora soddisfatto a pieno della sua squadra (delude Celik, titolare forzato per l'assenza di molti esterni, la difesa appare passiva in più di un'occasione, vedi il gol toscano) ma si piazza a -1 dal trio di testa e mette uno stop alla minicrisi dell'ultima settimana. Una vittoria per nulla scontata e dunque molto importante nell'economia del campionato.