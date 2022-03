Ecco come la Juve ha "silurato" Dybala

Paulo Dybala non si sarebbe mai aspettato di ritrovarsi in una situazione simile dopo sette stagioni alla Juventus. La Joya lascerà il club bianconero a fine stagione visto che le parti non hanno trovato un'intesa per il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno del 2022. L'amministratore delegato della Vecchia Signora, Maurizio Arrivabene, ha spiegato così la decisione di non continuare il rapporto con l'attaccante argentino: "Il contratto di Dybala non è stato rinnovato, non ci sono spiragli. Un cambiamento c'è stato con il mercato di gennaio e con l'arrivo di Vlahovic. È cambiato l'assetto tecnico della squadra. Parte di questi cambiamenti riguardano il contratto di Dybala che oggi non è stato rinnovato. C'è stato un incontro che abbiamo avuto oggi, un incontro amichevole, molto chiaro e rispettoso. Da parte di Juventus sarebbe stato facile fare un'offerta molto molto al ribasso però poco rispettosa nei confronti di Paulo".

Il retroscena e la telefonata

Secondo quanto riportato da Repubblica il benservito alla Joya sarebbe arrivato solo attraverso una telefonata. Federico Cherubini, infatti, direttore e responsabile dell'area sportiva della Juventus, avrebbe telefonato all'agente dell'argentino Antun per spiegare come il rapporto non potesse più continuare: "Inutile che ci rivediamo: non abbiamo intenzione di trattenerlo", questo il messaggio pesantissimo indirizzato all'agente dell'attaccante argentino.

Dove va la Joya?

Dybala piace a diversi club italiani ed europei e soprattutto all'Inter di Simone Inzaghi con il suo grande mentore Beppe Marotta pronto ad approfittare di un affare a costo zero. Ora Dybala ha dalla sua parte il coltello dalla parte del manico perché arrivando a parametro zero potrà "pretendere" un ingaggio maggiore per chi lo tessererà. I nerazzurri perderanno quasi certamente Alexis Sanchez, che percepisce 7 milioni di euro di ingaggio, e quell'emolumento potrebbe essere girato proprio a Dybala che è in cerca di riscatto dopo la grande delusione avuta dalla Juventus. Attenzione anche alla pista che porta all'estero con Atletico Madrid e il Tottenham di Conte, pronti a sfarrare l'attacco decisivo per portare a casa l'argentino. Chissà come la prenderanno i tanti tifosi della Juventus se vedranno il loro grande talento giocare per i rivali storici dell'Inter. Sarebbe un bello smacco per la Vecchia Signora e i suoi tifosi ma soprattutto una rivalsa proprio per l'ex attaccante del Palermo.