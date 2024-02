Dybala, prima tripletta per una Roma da Champions

Nel grande ingorgo per l'Europa, la Roma fa un passo importante verso la zona «paradiso» della Champions. Lo show di Dybala (prima tripletta con la maglia giallorossa, foto a destra) contro il Torino consegna a De Rossi la quinta vittoria in sei gare della sua gestione. E nel doppio incrocio senza paracadute, la Lazio perde in casa della Fiorentina che conquista il successo in rimonta dopo un immeritato svantaggio, tre pali colpiti e un rigore sbagliato da Nico Gonzalez.

Così la Roma si avvicina in classifica ad Atalanta - che domani recupererà la sfida con l'Inter - e al Bologna quarto (rispettivamente due e quattro i punti di ritardo) riaprendo di fatto la volata per il palcoscenico continentale più prestigioso. La Fiorentina sorpassa invece la Lazio con la seconda vittoria nel 2024 in una notte che sembrava stregata e che invece finisce con i sorrisi ma la sensazione è che viola, biancocelesti e il Torino, nel frattempo raggiunto dal Monza in classifica, oltre al Napoli dovranno giocarsi i posti per l'Europa «minore».

Mancava da un anno il suo sinistro di «diamante». E soprattutto mancava ancora una tripletta in giallorosso, visto che l'ultima risaliva addirittura all'aprile 2018 (sul campo del Benevento) quando vestiva ancora il bianconero. Dybala mette l'abito di gala contro un Toro agguerrito e rimasto in partita fino all'ultimo secondo. La Joya diventa protagonista della gara in 27 minuti, il tempo trascorso dal rigore trasformato (e procurato da Azmoun, 13 su 13 per l'argentino con la Roma) alla rete in diagonale su assist di Lukaku, lasciato a riposo per oltre un'ora da De Rossi. Nel mezzo la perla che non si vedeva dal 12 marzo 2023, allora vittima fu il Sassuolo. A mettere un po' di pepe alla gara il fortuito autogol di Huijsen nel finale che tiene vivo il risultato dopo che Zapata aveva pareggiato l'iniziale gol dell'argentino.

A Firenze i viola assediano la Lazio per tutta la gara, ma si ritrovano sotto a fine primo tempo con Guendouzi che manda Luis Alberto in gol. Quattro i legni colpiti dalla Fiorentina, due da Gonzalez di cui uno su rigore, uno da Belotti e Biraghi, tante le parate di Provedel poi in 8 minuti il pari con Kayode e il sorpasso siglato da Bonaventura (foto a sinistra) che fa gioire il Franchi.