Dzeko triste per la morte del piccolo tifoso: "Non ti dimenticherò mai"

Edin Dzeko non è solo uno degli attaccanti più forti e prolifici in circolazione, è anche il capitano della Roma, un leader e un grande uomo anche fuori dal campo. In questi giorni il bosniaco ha deciso di regalare la sua maglia ufficiale all'infermiere che qualche giorno fa aveva postato una foto sui social con il suo numero nove e il suo nome impresso sul camice bianco prima di iniziare il suo duro lavoro in questo momento duro per l'Italia e per il mondo intero per la pandemia da coronavirus.

La lettera strappalacrime

Qualche tempo fa Dzeko aveva preso a cuore la triste storia di Eman Salic, un suo piccolo tifoso bosniaco malato di cancro che aveva espresso il desiderio di incontrarlo. Purtroppo il bambino non ce l'ha fatta ed è deceduto nella giornata di giovedì 16 aprile con l'attaccante della Roma che appena appresa la notizia ha deciso di dedicargli un lungo post sulla sua pagina ufficiale di Facebook e che ha subito raccolto una serie di reazioni e di commenti da parte di molti utenti:

"Caro Eman, solo un anno fa, dovevamo vederci e conoscerci. Sfortunatamente, la malattia te lo ha impedito e sei dovuto rimanere a letto in ospedale. Invece ci siamo mandati un video-messaggio, lo ricordo come fosse ieri. Mi hanno detto che eri stato molto felice e che hai sorriso per tutto il giorno. Ricordo anche che era una giornata bellissima, con il sole!" , inizia così il lungo posto del 34enne di Sarajevo.

"Oggi è un giorno simile, almeno per il tempo, ma per me è un giorno cupo, scuro, perché ho avuto la notizia della tua prematura scomparsa. Non sono riuscito a dirti quando io fossi orgoglioso di te, piccolo bambino coraggioso, che hai combattuto contro questa tremenda malattia. Sei rimasto la mia ispirazione e non dimenticherò mai il tuo sorriso gentile e i tuoi occhi giocosi" , il pensiero strappalacrime dell'ex attaccante di Wolfsburg e Manchester City. Chiusura con un pensiero alla famiglia del piccolo Eman che ha lasciato troppo presto questo mondo: "Non riesco neanche a immaginare il dolore dei tuoi genitori, la tua lotta è stata eroica. Ora sei andato in un mondo migliore, dove nient’altro potrà farti del male, ci hai lasciato il ricordo di un ragazzo coraggioso e determinato che aveva un cuore grande come il mondo”.

