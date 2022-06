E anche Milan, Inter e Juve vanno all'attacco

«Vogliamo costruire la squadra entro il mese di giugno per mettere a disposizione di Inzaghi la miglior rosa possibile sempre rispettando il concetto di sostenibilità». Detto, (quasi) fatto. Il diktat di Beppe Marotta sta prendendo forma, con i nerazzurri al lavoro per rinforzarsi: passi avanti per l'arrivo di Paulo Dybala che verrà completato dopo il 20 giugno al rientro della Joya dalle vacanze a Miami. Per la fascia è in dirittura d'arrivo l'acquisto di Bellanova dal Cagliari per 8 milioni con il contestuale possibile passaggio in prestito ai sardi dei giovani Casadei e Carboni. A proposito di talenti: i nerazzurri sono in chiusura per l'albanese Asllani: operazione in prestito con obbligo di riscatto a 10 milioni, mentre all'Empoli può andare in aggiunta un giovane in prestito tra Satriano (il preferito del presidente Corsi), Esposito e Agoumè. Il tutto in attesa di segnali da Londra per il ritorno di Lukaku: il belga pesa a bilancio 23 milioni (ammortamento) annui, ma i Blues dalla sua partenza risparmierebbero 25 milioni lordi (stipendio). Ecco perché possono cederlo per un anno a 15 milioni. Comunque tanti per l'Inter che potrebbe inserire una contropartita: occhio in tal senso al nome di De Vrij visto che i londinesi cercano un centrale.

Da una sponda all'altra del Naviglio: il Milan è a un passo da Renato Sanches. Ultimi dettagli da limare con il Lille per un'operazione che sarà sotto i 15 milioni per il cartellino, mentre per il centrocampista lusitano è pronto un quadriennale da 3,5 milioni a stagione. Restando in tema di centrocampisti: Pobega rientrerà dal Torino per restare, tanto che è pronto il rinnovo fino al 2026 con ritocco dell'ingaggio a 1 milione annuo più bonus. I rossoneri per la trequarti insistono per De Keteleare: il fantasista del Bruges, come anticipato il 15 maggio da Il Giornale, è la prima scelta per il ruolo di numero 10. Per strapparlo al club belga servono 40 milioni, ma il Diavolo è al lavoro per una prima offerta intorno ai 30. Lavori in corso come quelli sul fronte rinnovi per Kalulu (2026) e Tomori (2027).

Sono ore di attesa invece in casa Juventus: i bianconeri aspettano la risposta di Di Maria per chiudere - in caso di si dell'argentino - un clamoroso doppio colpo a parametro zero con Pogba. A proposito di svincolati di lusso: visite mediche ieri con la Roma per Matic (annuale con opzione da 3,6 milioni). Ufficiale infine Chiellini ai Los Angeles FC (contratto fino a dicembre 2023).