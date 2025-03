Svolta Var: l’arbitro spiegherà ai tifosi

Ascolta ora 00:00 00:00

La svolta è storica e senza precedenti in Italia: la voce dell'arbitro risuonerà nello stadio e in tv in occasione dell'«on field review» al Var. La sperimentazione sarà introdotta dalle semifinali di Coppa Italia di aprile: il derby di Milano e la sfida tra Empoli-Bologna. Una novità già testata nella Carabao Cup inglese quando l'arbitro Stuart Attwell attraverso il microfono spiegò al pubblico presente allo stadio per TottenhamLiverpool perché, dopo revisione al Var, aveva annullato il gol di Solanke. A colpire fu il silenzio irreale calato sullo stadio a scandire quel momento particolare. E in molti sarebbero stati curiosi di ascoltare la spiegazione dell'arbitro Marciniak sul rigore prima concesso agli azzurri e poi tolto dal Var in Germania-Italia.

Il primo passo di avvicinamento alla svolta storica sarà però compiuto in Italia già sabato in Como-Empoli e in tutte le partite del weekend. Dal 30° turno di campionato, infatti, sarà diffuso sui maxischermi degli stadi il segnale del VARDict (le grafiche televisive trasmesse durante controllo Var) per informare gli spettatori su un'eventuale revisione in corso. Cosa che finora era avvenuta solo a posteriori nella trasmissione di Dazn «Open Var». «Vogliamo rendere i provvedimenti presi sempre più trasparenti e comprensibili», così l'ad della Lega serie A De Siervo.

«Sono tacciato di essere un po' eretico, essendo tra coloro che immagina un percorso verso il challenge (il Var a chiamata ndr), c'è una massima apertura. L'Ifab deciderà e siamo aperti ad ogni tipo di sperimentazione», ha detto il presidente dell'Aia Zappi. «Sono favorevole a tutto ciò che può rendere comprensibile al pubblico le nostre decisioni - l'opinione di Andrea Colombo, il fischietto della sezione di Como tra i più promettenti -.

Mi è capitato tante volte di andare a letto e non riuscire a prendere sonno ripensando a una decisione magari non capita dal pubblico. Aggiungo che gli arbitri sono sempre più partecipi ai cambiamenti operati dall'Ifab».