E la Juve di Vlahovic torna a guardare in faccia i tifosi

Per l'ennesima volta in stagione, la Juve non può non vincere. Ma per la prima volta in stagione, la Juve non sa come sarà accolta dai propri tifosi. Stasera, negli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Cagliari (ore 21), non è da escludere che all'interno dello Stadium serpeggi qualche malumore: lo stentato pareggio di sabato contro il Venezia ultimo in classifica ha innervosito i tifosi, prima ancora che Vlahovic si facesse prendere da una mezza crisi isterica e litigasse prima con un singolo tifoso e poi con parte della curva Sud. Gli strascichi di quanto accaduto sono poi proseguiti anche fuori dall'impianto e non è detto che il messaggio lanciato lunedì via social dal serbo sia stato sufficiente a decretare la pace: quasi sicuramente non ci saranno fischi organizzati contro di lui, ma qualche isolato mugugno è probabile che si sentirà.

È tuttavia inevitabile che i bianconeri dovranno andare oltre anche un'eventuale situazione ambientale imperfetta per guadagnarsi l'accesso ai quarti di finale della competizione. Peraltro, il precedente stagionale con il Cagliari non è nemmeno granchè: lo scorso 6 ottobre infatti la squadra di Nicola aveva imposto l'1-1 alla Signora proprio allo Stadium, raggiungendo i padroni di casa nei minuti finali grazie a un rigore realizzato da Marin. Si era trattato del quarto pareggio in campionato, il secondo contro una piccola' dopo quello di Empoli: sarebbero poi seguiti quelli contro Parma, Lecce, Bologna e Venezia.

Troppi per il palato onnivoro dei tifosi bianconeri, i quali adesso non vedono l'ora di tornare ad azzannare le partite per portarle poi a casa senza eccessivi patimenti. Probabile, sia per la Juve che per il Cagliari, un turnover quasi massiccio: Vlahovic dovrebbe comunque cominciare dal primo minuto, dal momento che Nico Gonzalez non è ancora nella condizione di giocare titolare.